Bayerische Lebensfreude im hohen Norden - Luisa Gärtner unterstützt den DRV-Kommunikationsbereich

Seit dem 1.November 2022 verstärkt die gebürtige Münchnerin den DRV in den Bereichen Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Zusammen mit Judith Garbe, Niklas Schumann und ab dem 1. Dezember 2022 mit Marie-Charlot Lonnemann bildet sie zukünftig das Vierergespann im Kommunikationsbereich des Deutschen Ruderverbandes.

Schon mit 13 Jahren hat sie sich ins Rudern verliebt. Vor Alpenpanorama auf dem Starnberger See war das - zugegeben - nicht sonderlich schwer. Aber es war nicht nur die Verbindung zur Natur, sondern auch der filigrane und dennoch koordinativ anspruchsvolle Bewegungsablauf, der sie faszinierte. Das Verarzten ihrer damals vermeintlich schlimmen Blasen in den Händen hat sie aber erst viel später perfektioniert. Nämlich als sie im Juniorinnen-Vierer ohne unter der aktuellen Cheftrainerin Brigitte Bielig am Baltic Cup in Tampere teilnahm. Tiefer konnte sie in den Leistungssport aufgrund von Verletzungspech leider nicht einsteigen.

„Umso glücklicher bin ich, dass ich meine Leidenschaft nun zum Beruf machen darf und seit kurzem beim Deutschen Ruderverband das Bindeglied zwischen Marketing & Kommunikation bin. Aufgrund meiner breitgefächerten Erfahrungen im Rudersport, kann ich nachvollziehen, wie umfangreich das Ehrenamt im Rudern sein kann und wo die Probleme zu finden sind. Mein Ziel ist es die Abteilung zusammen mit meinen neuen Kolleg:innen als Anlaufstelle für Anliegen aller Art und somit zu einem starken Aushängeschild für den Deutschen Ruderverband zu machen.“, so Luisa.

Luisa leitet in ihrer Freizeit gemeinsam mit einem kleinen Trainerteam die Kinderabteilung im Münchener Ruder-Club von 1880 e.V. Gleichzeitig sammelt sie seit Jahren als Teil der Landesjugendleitung der Bayerischen Ruderjugend Erfahrungen in der ehrenamtlichen Verbandsarbeit.

Die 31-Jährige kann aber nicht nur auf ruderisches Know How zurückgreifen, sondern auch auf eine universitäre Ausbildung in den Bereichen Betriebswirtschaft (Bamberg) sowie internationales Management (Schweiz). Während ihrer Studien und beruflichen Tätigkeiten hat sie nicht nur viel über Strategieentwicklung auf Basis bestehender Unternehmens- und Teamstrukturen gelernt, sondern auch über die damit verbundenen Kommunikationswege. Vom Redaktionsplan, über Social-Media Strategie, Blog-Beiträgen, Spender- bzw. Kundenakquise und Communitymanagement bis hin zur Krisenkommunikation durfte sie bereits alles kennenlernen. Während eines Praktikums im Jahr 2010 in der DRV-Geschäftsstelle hatte Luisa bereits erste Berührungen mit dem Deutschen Ruderverband und ist somit kein unbekanntes Gesicht im Verband.

Wir heißen Luisa hiermit herzlich Willkommen an Bord und freuen uns auf die Zusammenarbeit!