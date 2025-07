Beach Sprint-WM 2025 findet in Antalya statt – Deutscher Ruderverband begrüßt neue Perspektive auf dem Weg zu Olympia

Der internationale Ruderverband World Rowing hat am heutigen Freitag offiziell bestätigt, dass die World Rowing Beach Sprint Finals 2025 vom 6. bis 9. November im türkischen Antalya stattfinden werden. Diese Entscheidung folgt auf die kurzfristige Absage des ursprünglich geplanten Austragungsorts Rio de Janeiro.

Der Deutsche Ruderverband begrüßt die zügige und vorausschauende Neuvergabe: „Die rasche Klärung gibt uns als Verband, aber vor allem unseren Athletinnen und Athleten, wieder Planungssicherheit – in einem Jahr, das für das Beach Sprint-Format strategisch enorm wichtig ist“, sagt Robert Sens, Vorstand Leistungssport im DRV.

Vom Strand ins Rampenlicht: Beach Sprint als olympische Disziplin

Das Beach Sprint-Format hat sich in kürzester Zeit vom Innovationsprojekt zur festen Größe im Weltrudern entwickelt – und feiert 2028 in Los Angeles seine Premiere als olympische Disziplin. Auch bei den Youth Olympic Games 2026 in Dakar steht es bereits auf dem Programm. Für viele Athletinnen und Athleten eröffnet sich dadurch ein völlig neuer Zugang zu den großen internationalen Bühnen.

Die Wahl Antalyas als Austragungsort unterstreicht diesen Weg. Die Mittelmeerstadt ist mit ihren idealen Bedingungen und der vorhandenen Infrastruktur ein erfahrener Gastgeber – sie richtet bereits im Oktober 2025 die Coastal-Europameisterschaften in der Endurance-Klasse sowie im Beach Sprint Rowing aus.

Die Doppelvergabe an einen Ort mit hoher Organisationskompetenz und attraktiver Küstenlage ist aus Sicht des DRV daher folgerichtig und sinnvoll.

Statement von Bundestrainer Adrian Bretting

„Wir sind sehr froh, dass jetzt eine gute Lösung gefunden wurde. Dass wir nach der Europameisterschaft auch die Weltmeisterschaft mit den starken Übersee-Nationen in Antalya erleben dürfen, ist mit Blick auf Los Angeles 2028 von großer Bedeutung. Ab sofort beginnt die konkrete Planung – denn bisher ist nichts organisiert. Die ersten E-Mails habe ich heute schon verschickt.“

Lust auf Leistung – auch am Strand

Der DRV sieht im Beach Sprint nicht nur eine Erweiterung des sportlichen Programms, sondern auch eine neue Bühne für leistungsorientierte Talente, die sich mit Mut, Entschlossenheit und Teamgeist international behaupten wollen. Die Athletinnen und Athleten des deutschen Beach Sprint-Teams nehmen diese Herausforderung an – mit Freude an der Bewegung, mit Liebe zum Wasser und mit dem klaren Ziel: Leistung zeigen – auch, wenn der Weg über den Sand beginnt.