Besselgymnasium startet sportlich ins neue Schuljahr

Wie jedes Jahr starten die neuen 5. Klassen am Besselgymnasium sportlich ins Schuljahr – mit dem traditionellen ersten Ausflug zum Bootshaus. Dort warteten 132-Mal Gig-Doppelvierer, schweißtreibende Einheiten auf dem Ergometer und erste Begegnungen mit dem Kraftraum auf unsere neuen SchülerInnen. Ein großes Dankeschön an unser engagiertes Betreuerteam, das diesen traditionellen Auftakt wieder möglich gemacht hat.

Wir freuen uns auf viele weitere sportliche Momente im neuen Schuljahr.

Auf ein Neues!!!