BFD-Abschlussseminar 2025

Am 2. Juni trafen sich die Bundesfreiwilligendienstleistenden der Deutschen Ruderjugend zum Abschlussseminar in der Ruderakademie Ratzeburg. Im Mittelpunkt der Agenda stand die Vorstellung der BFD-Projekte und der Austausch unter den „Bufdis“.

Der Montag stand im Zeichen der Anreise. Pünktlich um 16.00 Uhr ging das Seminar los, es wurden aktuelle Themen besprochen und der Bericht vom DSJ-Treffen der Freiwilligendienste im Sport vorgestellt. Danach war es Zeit für das Abendessen. Der erste Seminartag wurde durch eine gemeinsame Sportaktivität beendet.

Der Dienstag begann mit einem Workshop zum Thema „Wie tickt die Gen Z“. In Kleingruppen wurde diskutiert und erarbeitet was die Gen Z ausmacht, wie sie beschrieben wird, und wie sie im Verhältnis zum Bundesfreiwilligendienst steht. Nach dem Mittagessen kam der Hauptteil der Agenda, die Präsentation der Projekte. In Form von Kurzvideos und Berichten stelle die BFDler ihre Projekte vor, dass er oder sie im Rahmen des BFD an der Einsatzstelle durchgeführt hat oder noch durchführen wird. So war von einer eigenen App für die Trainingssteuerung bis hin zu einer Schnitzeljagd durch München alles dabei. Viele Ideen für die BFDler, was man an seinem eigenen Verein auch mal durchführen könnte. Eine vollständige Liste der Projekte findet man auf der DRV-Webseite.

Der Mittwoch startete mit dem zweiten Teil der Projektpräsentation. Hinzu kam Vormittags Niklas Schumann, der noch weitere wichtige Informationen für die BFDler hatte. So ging es z. B. wie der Austausch ehemaliger BFDler gefördern werden kann oder auch wie in Zukunft die Reisekosten abgerechnet werden. Danach war es Zeit für das Mittagessen. Im Anschluss begaben sich die BFDler auf ein Teamevent, die sogenannte 3-Muskel-Tour. Diese begann mit einer Drachenboottour von der Ruderakademie zum Ufer des Küchensees. Trotz beinahe Kenterung und sehr aktiver Setzarbeit kamen alle wohlbehalten an Land. Im Anschluss wurden auf Teambikes in Sechsergruppen eifrig in die Pedale getreten, um zur dritten Station zu gelangen, der Draisine. Auf einer 4 Kilometer langen Strecke waren nun nochmals höchster Einsatz gefordert, bevor alle am Ratzeburger Bahnhof ankamen. Der restliche Nachmittag – die 3-Muskel-Tour hatte nur 2 statt geplanten 4 Stunden in Anspruch genommen – stand den BFDlern zur freien Verfügung. Der Abend wurde abgerundet durch ein von Andreas organisiertes Casino, bei dem immer 2 zufällig geloste Personen bei kleinen Challenges gegeneinander antreten mussten und der Rest der Gruppe auf eine Person setzten musste.

Der Donnerstag begann mit einer Reflexion rund um den BFD, was lief gut, was lief nicht so gut und Feedback an die Deutsche Ruderjugend, was man verbessern könnte. Nach der Verabschiedung gab es noch Mittagessen, bevor sich die BFDler um 13.00 Uhr auf dem Weg nach Hause machten.

Wir bedanken uns bei Andreas König und Niklas Schumann für die tolle Organisation des Seminars.