BFD: Seminar zur politischen Bildung

Das Seminar zur politischen Bildung fand Ende Januar im Bildungszentrum auf dem Ith statt. Diesmal jedoch nicht nur mit den Bundesfreiwilligen aus dem Bereich Rudern, sondern gemeinsam mit anderen BFDlern aus Bereichen wie bspw. dem Rettungsdienst.

Am ersten Tag fand eine Einführung mit anschließender Themeneinordnung statt. Hierfür standen die Themenbereiche „Der Einfluss von Medien und deren Entwicklung“ und „Die Entwicklung von Weltbildern“ zur Auswahl.

Nachdem sich ein Großteil für den Themenschwerpunkt „Weltbilder“ entschieden hat, ging es mit unserem Seminarleiter Jürgen direkt los. Er führte die kommenden Seminartage mit uns durch. Nach einer kleinen Themenvorstellung haben wir einen gemeinsamen Rundgang des großen Geländes durchgeführt.

Das im Weserbergland etwas abgelegene Bildungszentrum bot uns sportinteressierten eine große Auswahl an Freizeit- als auch Trainingsmöglichkeiten, welche uns für die seminarfreie Zeit am Nachmittag zur Verfügung standen.

Am nächsten Tag ging es direkt weiter in unserem Seminar und nach einer Reihe heißer Diskussionen ging es in die erste Gruppenarbeitsphase. Hier wurde recherchiert, diskutiert und gemeinsame Plakate erstellt. Unser Seminarleiter hatte nicht nur einige interessante Informationen zu lehren, sondern verbildlichte seine Erzählungen mit Dokumentationen.

Somit waren die nächsten 3 Seminartage sehr abwechslungsreich gestaltet und verflogen sehr rasch. Die Gruppenarbeitsphasen lehrten uns Teamgeist und Zusammenhalt.

Außerhalb der Seminare trafen sich auch einige zusammen um den Nachmittag mit einem Lauf entlang des anliegenden Flugplatzes auszuklingen oder spielten gemeinsame Gesellschaftsspiele.

Zum Abschluss jedes Seminartages wurden die Gruppenarbeiten präsentiert und diskutiert, somit kamen auch alle Arbeitsgruppen untereinander in den Austausch.

Die 5 Seminartage haben uns trotz geringer Erwartungen sehr erfreut und eine Menge Spaß gemacht. Der Austausch mit anderen Freiwilligendienstleistenden ergab sich als sehr interessant und inspirierend.

Mit diesem positiven Erlebnis geht es nun zurück an unsere jeweiligen Einsatzstellen und an die Arbeit der kommenden Projekte.