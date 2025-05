Bussian, Rastetter und Gimplinger jagen Nationaltrikot

Für die U23 des Hanauer RC Hassia läuft die heiße Saisonphase im Hinblick auf die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Köln Ende Juni – und die damit verbundene Qualifikation für internationale Aufgaben im Nationaltrikot. Laura Bussian, Jakob Rastetter und Simon Gimplinger sind dabei aussichtsreich im Rennen, müssen aber weiterhin mit Topleistungen glänzen.

Grundlage für die Nominierung sind neben Rennergebnissen – wie zuletzt auf der Internationalen Regatta in Gent (Belgien) – auch Ergometertests. Der Deutsche Ruderverband (DRV) bildet daraus eine Rangliste der besten Aktiven und besetzt anschließend die Boote mit dem Ziel U23-Weltmeisterschaft in Posen (Polen) Ende Juli.

Die drei Hassia-Aktiven haben sich auf dem Ergometer bereits die WM-Norm gesichert: Jakob Rastetter bereits vor einigen Wochen beim DRV-Test in Leipzig, Bussian und Gimplinger blieben beim Test in Dortmund Anfang Mai ebenfalls unter der vorgeschriebenen Zeit. Diese Hürde ist demnach schon einmal genommen. Und so ging es zuletzt für das Hassia-Trio, gecoacht von Vereinstrainer Robby Gerhardt, an den Start in Gent. Dort zeigte sich alles, was in dieser Altersgruppe international um ein WM-Ticket kämpft. „Die Bedingungen sind zu dem starken Starterfeld dort auch noch allgemein sehr herausfordernd“, sagt Gerhardt. Eine enge Strecke mit nur fünf Bahnen und einer schmalen Spur zum Warmfahren vor dem Start bedeutet, dass sich auch das Wasser über die gesamte Regatta „wie in einer Wanne“ hochschaukelt und den Aktiven beim Rudern das Leben zusätzlich schwer macht.

Dennoch lief es an dem Wochenende vor allem für Laura Bussian hervorragend, die im Wintertraining noch mit einigen Krankheitspausen zu kämpfen hatte. Im Doppelzweier zeigte sie mit ihrer Karlsruher Partnerin Helena Brenke eine starke Leistung. Im A-Finale sicherte sich das Duo am Samstag die Bronzemedaille – gegen bereits formierte Nationalmannschaftsteams aus Tschechien und Polen. Am zweiten Regattatag schaffte der Doppelzweier sogar den Sprung auf Rang zwei – mit Silber hinter Polen und vor Tschechien. „Die beiden haben auf Anhieb gut harmoniert, sich auch renntaktisch gut verhalten – das war schon echt stark“, freut sich Gerhardt. Und damit nicht genug: Das Duo ging mit zwei weiteren deutschen Ruderinnen aus Berlin im Doppelvierer an den Start und schaffte ebenfalls nochmal den Sprung aufs Podium – mit Rang drei, erneut hinter Booten aus Tschechien und Polen. „Das war schon stark, denn das Team wurde erst dort von den Bundestrainern formiert und hatte nie zusammen trainiert“, sagt der Coach.

Für Simon Gimplinger lag der Fokus vor allem auf der Ergonorm in Dortmund. Währenddessen konnte der mitgereiste Jakob Rastetter durch das Leipziger Ergebnis die Zeit in Westfalen zum Training nutzen. Gimplinger überzeugte auf dem Trockenen und knackte die DRV-Vorgabe von 6:10 Minuten für 2000 Meter. Beide Hassianer waren in Gent dann als Hassia-Doppelzweier am Start. So ganz konnten beide die eigenen Erwartungen nicht erfüllen und verpassten das A-Finale. Im B-Finale lag das Hanauer Boot dann hinter einem weiteren deutschen Duo (Hannover) auf Rang zwei. Im Doppelvierer blieb auch am Sonntag noch Luft nach oben. „Es bleibt noch etwas Arbeit für uns – aber auch noch Zeit, einen deutlichen Schritt nach vorne zu machen“, sagt Gerhardt.

Dennoch wird in den kommenden Wochen der Blick darauf gerichtet, sich mit weiteren starken Auftritten für ein WM-Ticket – dann voraussichtlich im U23-Doppelvierer des DRV – anzubieten. Gimplinger und Rastetter hatten 2023 im Vierer ohne die Silbermedaille bei der U19-WM im Vierer ohne gewonnen.