BW Tag 1: Sachsen Anhalt sichert sich den Sieg der Langstrecke

Am Donnerstag machten sich die Mannschaften auf den Weg zur Olympia Regattastrecke in Oberschleißheim zum 56. Bundeswettbewerb. Das Team von Regatta München empfing die 1033 Sportler:innen im Münchener Norden. Nachdem die Hänger abgeladen, das Regattagelände erkundet und die Boote aufgeriggert waren, nutzten einige direkt die Chance und gingen für eine Trainingseinheit aufs Wasser. Am Abend stand mit der Eröffnungsfeier das erste Highlight an. Leider kündigte sich kurz vorher eine große Gewitterzelle über der bayrischen Landeshauptstadt an und entlud sich über der Regattastrecke. Aufgrund des Gewitters musste die Eröffnungsfeier zum Schutz aller Personen abgesagt werden und im Vorfeld der Siegerehrung der Langstrecke nachgeholt.

Am Freitagmorgen um 8:30 Uhr starteten die ersten Boote auf die 3.000 Meter Langstrecke. Es wurde um jede Sekunde gekämpft, um in der Abteilung zu gewinnen und sich für die Bundesregatta am Sonntag in eine möglichst gute Position zu bringen. Vor allem bei der Wende konnten einige Mannschaften Zeit rausholen und andere Boote in der Gesamtwertung hinter sich lassen. Auf den letzten Metern Richtung Ziel halfen die lauten Anfeuerungsrufe von der Natur-Tribüne dabei nochmal alle Reserven zu mobilisieren.

Um 16:33 Uhr startete unter lauten Schlachtrufen und feierlicher Atmosphäre die Siegerehrung des älteren Jahrgangs.

In der Gesamtwertung der Langstrecke erruderten sich die Teilnehmenden der Ruderjugend Sachsen-Anhalt Platz eins , vor der Ruderjugend Nordrhein Westfalen und der Hamburger Ruderjugend.

Am Samstag geht es für die Teilnehmenden um die nächsten Medaillen und Punkte beim Allgemeinen Sportwettbewerb, bevor am Sonntag der Abschluss mit der Bundesregatta ansteht.

Impressionen von der Langstrecke gibt es in der Galerie oder auf dem Instagram Account der Deutschen Ruderjugend.

Die Deutsche Ruderjugend freut sich auf einen erfolgreichen und sonnigen zweiten Wettkampftag in München Oberschleißheim.