BW Tag 3: Triple geschafft - Gesamtsieg und Länderpokal geht nach Sachsen-Anhalt. NRW und Hamburg auf den Plätzen 2 und 3

Sachsen-Anhalt gewinnt Bundesregatta

Zum Abschluss des 56. Bundeswettbewerbes in München ging es bei der Bundesregatta über 1.000 Meter um die letzten Medaillen. Die Rennen wurden nach den Ergebnissen bei der Langstrecke am Freitag gesetzt.

Um 8:30 Uhr erfolgte der erste Start bei den Jungen-Einern der 13-jährigen. Direkt nach den Rennen konnten die Plätze 1 und 2 der jeweiligen Abteilung am Siegersteg anlegen und sich die verdienten Medaillen abholen. Die ersten Medaillen des Tages gingen somit Carlos Brückmann Esteban von der Hessischen Ruderjugend und Ferdinand Schmidt von der Ruderjugend Mecklenburg – Vorpommern. Alle Sportlerinnen und Sportler gaben ihr Bestes, um auf der einen Seite das eigene Rennen so erfolgreich wie möglich zu gestalten und auf der anderen Seite möglichst viele Punkte für die eigene Ruderjugend einzufahren. Die Zuschauer an der Strecke trugen mit ihren lauten Anfeuerungsrufen ihren Teil zu den Ergebnissen bei und mobilisierten die letzten Kraftreserven bei allen Teilnehmenden.

Die Ruderinnen und Ruderer der Ruderjugend Sachsen Anhalt absolvierten die 1.000 Meter lange Bundesregatta besonders erfolgreich und holten sich somit Platz 1 in der Gesamtwertung der Bundesregatta (1542 Punkte). Die Plätze 2 und 3 gingen an die Ruderjugend NRW (1041 Punkte) und die Ruderjugend Hamburg (1031 Punkte).

Triple geschafft: Gesamtsieg und somit auch der Länderpokal geht nach Sachsen-Anhalt. NRW und Hamburg auf den Plätzen 2 und 3

Nach dem ersten Platz in der Gesamtwertung der Langstrecke und dem ersten Platz beim Allgemeinen Sportwettbewerb war der Ruderjugend Sachsen-Anhalt um den Landesjugendleiter Toni Predel der Sieg des Länderpokals nicht mehr zu nehmen. Die Ruderjugend NRW mit ihren Landesjugendleitungen Benjamin Bienert und Valentin Schumacher landeten auf Platz 2. Nicklas Homuth und die Ruderjugend Hamburg komplettieren das Podest und belegen den dritten Platz.

Aufgrund der anhaltenden Hitze an der Regattastrecke in Oberschleißheim wurde in Rücksprache mit allen Landesruderjugenden auf eine große Abschlusssiegerehrung verzichtet. Die Ergebnisse der Bundesregatta sowie die Ergebnisse des Bundeswettbewerbs wurden den Landesjugendleitungen am frühen Sonntag Nachmittag mitgeteilt.

