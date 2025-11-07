CJM2x und CJW2 kämpfen am Freitag um WM-Medaillen

Nach einem erfolgreichen deutschen Auftakt bei den World Rowing Beach Sprint Finals 2025 in Antalya geht es am heutigen Freitag mit einem vollen Programm weiter. Auf dem Plan stehen die zweiten Time Trials, in der die deutschen Boote erfolgsbedingt aber nicht vertreten sind. Somit starten am heutigen Freitag nur die Juniorinnen und Junioren in K.-o.-Runden. Während der Vormittag den Entscheidungen um die verbleibenden Achtelfinalplätze vorbehalten ist, folgen ab 11:30 Uhr deutscher Zeit (13:30 Uhr Ortszeit) die ersten direkten Duelle – der nächste Schritt auf dem Weg in die Medaillenränge.

Der Fokus liegt erstmal dann ganz auf den Achtelfinals:

Felix Krones (USV TU Dresden) im CJM1x,

Mia Tetiwa (RV Nürnberg) im CJW1x,

sowie das Mixed-Duo Miklas Scheer (Erster Kieler RC) / Anna Koseki (RV Wandsbek) im CJMix2x.

Für sie geht es darum, sich mit einem Sieg den Einzug ins Viertelfinale und damit in die Finalrunde der Top 8 zu sichern.



CJM2x und CJW2x haben Möglichkeit auf WM-Medaillen



Aufgrund der Meldezahlen werden direkt im Anschluss die Finalrunden der besten acht Boote in den beiden Doppelzweier-Kategorien ausgetragen – also CJM2x mit Julius Schüller (ARV zu Leipzig) / Julius Blümel (Berliner RC) sowie CJW2x mit Mia Tetiwa / Selma Ritter (Dresdener RC). Hier stehen Viertelfinale, Halbfinale und Finale direkt hintereinander an – es könnten also schon die ersten Medaillen für Deutschland fallen. Nach den Vorleistungen ist das realistisch, aber die Vorleistungen müssen erstmal in den Wellen bestätigt werden.

Seniorinnen und Senioren greifen am Samstag wieder ins Geschehen ein

Für das deutsche Senioren-Team ist am Samstag dann zunächst der Mixed-Vierer mit Steuerfrau (CMix4x+) im Einsatz. Nach Rang sieben im Time-Trial geht die Crew um Moritz Korthals (Stuttgarter RG), Laura Brenker (Mainzer RV), Anne Kistenpfennig (Mainzer RV), Leander Spalek (Frankfurter RG Germania) und Steuerfrau Jette Hansen (Der Hamburger und Germania RC) im Repechage-Rennen gegen Irland an den Start. Da es in dieser Bootsklasse nur 14 Meldungen gibt, stehen die ersten beiden Boote bereits im Viertelfinale. Die übrigen zwölf Crews fahren in sechs Hoffnungsläufen (Repechages) um die verbleibenden sechs Plätze in der Runde der Top 8.



Für die deutschen Stars – darunter Julia Tertünte (RV Münster), Moritz Wolff (Berliner RC) sowie das Duo Franz Werner / Sophie Leupold (Pirnaer RV) – beginnt der Wettkampf richtig mit den entscheidenden K.-o.-Runden. Am Sonntag stehen dann hoffentlich die Finals an, am Sonntag werden die Rennen in der Sportschau beziehungsweise im Sportschau-Livestream zu sehen sein.