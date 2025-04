Coastal Rowing: Saisonauftakt in Zypern

Nun geht es los!! Die ersten Coastal Rowing-Wettkämpfe als olympische Disziplin stehen im Kalender. während in den vergangenen Wochen bereits auf Stränden in Portugal und Italien gesprintet und in den Wellen gerudert wurde, lädt nun der Limassol Nautical Club aus Zypern zur internationalen Regatta auf die Mittelmeerinsel.

Dort erstmalig am Start: das Nationalteam für die Saison 2025 des DRV, welches in den vergangenen Wochen durch Leistungstests und Ausscheidungsrennen in Fano (Italien) gebildet wurde.

Der DRV geht mit insgesamt vier Athletinnen und vier Athleten als Nationalteam an den Start. Alle werden sich dabei im Solo (CW1x / CM1x) messen, bevor sie sich in vier Mixed-Doubles zum Rennen der CMix2x zusammentun.

„Es ist ein straffes Programm bzw. kann es straff werden, wenn wir die ersten Runden überstehen. Insbesondere am Samstag. Aber wir wollen vor allem Wettkampferfahrung sammeln. Sowohl im Solo, wie im Mix-Double.“ erklärt Disziplintrainer Adrian Bretting.

In Limassol trifft das deutsche Team auf anspruchsvolle Konkurrenz: „Es haben einige Nationen mit ihren Nationalmannschaften und namhaften Athletinnen und Athleten gemeldet. Die Regatta ist definitiv ein erstes starkes Aufeinandertreffen ambitionierter Nationen auf dem Weg nach Los Angeles," so der Disziplintrainer.

Auf die Frage nach den Erwartungen hält Bretting sich bedeckt: "Wir haben vor wenigen Wochen erstmalig begonnen leistungssportliche Strukturen und ein Team in dieser Disziplin aufzubauen. Wir haben immer gesagt, dass wir bewusst auch mal ohne große Erwartungen Rennen und Regatten bestreiten wollen. Von daher bleibt uns erst einmal nichts, außer unser Bestes zu geben und mit mehr Erkenntnissen zurück nach Deutschland zu kommen."

Ein weiterer Faktor könnten die Wetter- und Wellenbedingungen vor Ort in Zypern werden. "Die Vorhersage steht auf Wind und Welle. Genau das, was wir leider in den vergangenen Wochen nicht unbedingt üben konnten. Aber genau aus diesem Grund nehmen wir ja den Weg ans Mittelmeer auf uns," so Bretting.

Die ersten Time Trials in den Solos starten bereits heute. Am Samstag folgen Time Trials im Double und die Knockout-Runde in den Solos. Am Sonntag dann die entscheidende KO-Runde bis zu den Finals. Wir drücken die Daumen für unser Team.