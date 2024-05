Costal Rowing Camp

3. Coastal Rowing Camp der Schleswig-Holsteinischen Ruderjugend

Es ist offiziell: Coastal Rowing ist olympisch. 2028 finden die Oylmpischen Sommerspiele in Los Angeles statt. Grund genug, es vorher auszuprobieren. Du hast das mitbekommen und möchtest jetzt auch mal? Oder hast du schon an Regatten teilgenommen und einfach Lust ein wenig zu üben und ein schönes Wochenende im Coastalboot zu verbringen?

In diesem Fall möchten wir dich gerne im Namen der Schleswig-Holsteinischen Ruderjugend zu unserem 3. Coastal Rowing Camp im RKF Flensburg willkommen heißen.

Was erwartet dich?

Wir zeigen dir, wo der Unterschied zwischen dem „normalen“ Rennrudern und Coastal Rowing ist. Was sind Besonderheiten beim Steuern der Boote, Taktik und was bedeutet es mit und in Wellen zu rudern?

Wir stellen dir alle drei Typen Coastal Boote vor (1x, 2x und 4x+), in denen auch das Training stattfindet.

Wir üben mit dir den Start vom Strand, Slalom und Wenden fahren.

Und am Sonntag gibt es ein Beach Sprint-Rennen zwischen den Teilnehmer*innen: 500m Slalom Sprints mit Beach Start und Beach Finish. Ganz so, wie auf den deutschen Coastal Rowing Meisterschaften und internationalen Regatten. Und zum Abschluss gibt es eine Siegerehrung.

Die Details

wann findet das statt? Freitag, 23. August, 18 Uhr bis Sonntag, 25. August 2024, 14 Uhr wer kann mitmachen Ruderbegeisterte ab 12 Jahre

Da das Event primär für U18-Sportler*innen ist, kommen alle Ü18 automatisch auf eine Warteliste und rücken entsprechend des Anmeldeeingangs nach. Wer zuerst kommt … was musst du können? Du solltest sicher in einem 1x rudern können. Dabei brauchst du nicht gut sein. max. TN-Anzahl 35 wo findet das statt? Ruderklub Flensburg, Am Ostseebad 8, 24939 Flensburg wo kannst du schlafen Auf unserem Klubgelände kannst du super zelten. Zelt bitte mitbringen.

was musst du mitbringen Schau auf die Packliste, kommt nach der Anmeldung. wann ist Meldeschluss? Samstag, 20. Juli 2024, 18.00 Uhr was gibt es zu mampfen? Ist noch nicht entschieden. Wenn du Allergien hast, dich vegetarisch oder vegan ernährst und daher manches nicht essen kannst, dann teile uns das bitte vorher per Mail mit, damit wir uns vorbereiten können. Rezeptideen kannst du auch gern mit deiner Anmeldung an Helmchen schicken. was kostet die Teilnahme? 60€ je Teilnehmer*in für das Wochenende inkl. Mampf was ist mit Datenschutz? Alle Rechte an Bildmaterial werden mit der Anmeldung abgetreten. Das heißt die Bilder werden im Rahmen der Rudervereine, Ruderjugend, in Zeitungen und weiterem veröffentlicht. Wenn du das nicht möchtest, sag uns zu Beginn der Veranstaltung Bescheid. wo meldet ihr euch an? Hier auf dieser Seite oder über euren Trainer. Und er schreibt an helmchen@jugend.coastal-rowing-flensburg.de

Wenn du schon neugierig bist und dich schon informieren möchtest, dann schau doch mal auf die folgenden Seiten:

Wir hoffen du hast Lust mit uns das Wochenende in Flensburg zu verbringen und neues zu lernen.

Wir freuen uns schon auf dich und dein Boot steht bereit …

Dein Coastal Camp Team

Ansprechpartner

Bei Rückfragen wende dich bitte an:

Michael Helmchen

Mobil 0175 3277052

E-Mail helmchen@jugend.coastal-rowing-flensburg.de