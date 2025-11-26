Das 1. Vereinsmanagertreffen des Deutschen Ruderverbands: Ein gelungenes Auftakt-Event

Erstmalig luden Sina Burmeister und Dr. Martina Schott im Namen des Deutschen Ruderverbands (DRV) am 8. November 2025 zu einem Vereinsmanagertreffen ein, das 37 Teilnehmenden nach Karlsruhe ins Steamwork zog. Die Veranstaltung bot Ehrenamtlichen und Freiwilligen aus über 20 Rudervereinen die Chance sich über die Herausforderungen des Vereinsmanagements auszutauschen.

Besondere Impulse setzten die Präsentationen von Stefan Kermas und Dr. Rusanna Gaber. Kermas beleuchtete neue Organisationsformen in Vereinen und gab damit wertvolle Impulse für zukunftsfähige Strukturen und motivierende Organisation freiwilligen Arbeitens.

Dr. Rusanna Gaber vom Sinus-Institut widmete sich der Frage, wie ehrenamtliches Engagement von Jugendlichen und Baby Boomern entsteht und welche konkreten Schlüsse sich für Rudervereine daraus ziehen lassen.

Die Vorträge lieferten wichtige Denkanstöße für die strategische Ausrichtung von Vereinen in einer sich wandelnden Gesellschaft.

Die Atmosphäre vor Ort war geprägt von offenen Diskussionen, regen Gesprächen und einer insgesamt positiven Stimmung. Die Teilnehmenden nutzten die Gelegenheit zum Netzwerken, zum Austausch von Best Practices und zum Vertiefen der Impulse, die durch die Vorträge gesetzt worden sind. Im Abschlussfeedback waren sich alle einig, dass diese rundum gelungene Initiative, gefördert vom DOSB, eine wichtige Plattform für die Engagierten in den Vereinen des DRV darstellt und eine bisher bestehende Lücke schließt. Mit diesem ersten Vereinsmanagertreffens setzt der DRV ein starkes Signal für zukunftsorientierte Vereinsentwicklung im Rudersport.

Dr. Martina Schott