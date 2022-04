Das lange Warten hat ein Ende - Saisoneinstieg bei der Langstrecke Leipzig

Am kommenden Wochenende (02./03. April 2022) findet für die Kaderathletinnen und -athleten die erste verpflichtende Leistungsüberprüfung der Saison in Leipzig statt. Am Samstag müssen sich die Sportler zunächst über die 2.000 m auf dem Ergometer beweisen. Sonntag folgt dann der zentrale DRV-Langstreckentest über die 4.000 (PR1/PR2) bzw. 6.000 m (Junior/Innen/Senior/Innen) auf dem Elster-Saale-Kanal.

Cheftrainerin Brigitte Bielig freut sich auf den Saisonstart.„Jetzt geht es endlich los. Man merkt, dass viele Sportlerinnen und Sportler nach dem langen Wintertraining dem Saisoneinstieg entgegenfiebern. Die Langstrecke Leipzig hat eine hohe Wertigkeit, da es für den U23- und A-Bereich die Weichenstellung für die Nationalmannschaftsnominierung ist“, weiß Bielig und ergänzt: „Die 6 km lange Langstrecke ist nach den vielen längeren Strecken über den Winter ein guter Auftakt, bevor wir dann in drei Wochen bei der Deutschen Kleinbootmeisterschaft über die 2.000 m starten. Die Ergebnisse von Leipzig nutzen wir dann, um die Vorläufe der DKBM zu setzen.“

Corona-bedingt mussten leider einige Sportlerinnen und Sportler kurzfristig abmelden. „Corona macht auch vor uns keinen Halt, das ist natürlich sehr ärgerlich und schade für die Betroffenen“, so Bielig, die den Veranstaltern und Organisatoren danken möchte. „Der SC DHfK Leipzig bereitet den Wettkampf wieder sehr gut vor. Seitens der OSP, hier sind die Dortmunder federführend, werden wir bei der Laktatabnahme unterstützt. Das ist für uns sehr wichtig, deshalb vielen Dank an alle.“

Die Wettkämpfe finden unter Einhaltung der Corona-Maßnahmen und strikten Hygieneregeln statt. So müssen alle Teilnehmenden des Ergotests einen tagesaktuellen Schnelltest vorweisen. Der Zutritt zur Langstrecke ist mit 3G möglich. Weitere Infos dazu sowie das Meldeergebnis sind hier zu finden.

Die Ergebnisse werden 30 Minuten nach dem letzten Zieleinlauf hier bereitgestellt.