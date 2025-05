Das sind die DRJ-Engagierten des Monats:

Im Zuge des Mai als Monat der Vereine wollte die Deutsche Ruderjugend die Personen wertschätzen, die sich in besonderer Weise innerhalb des Vereins ehrenamtlich engagieren. Die DRJ suchte im Mai die Engagierten des Monats .

Die Deutsche Ruderjugend hat in den Sozialen Netzwerken den Monat Mai als den "Monat der Vereine" ausgerufen. Auf Social Media wurde im Mai auf verschiedenste Weise auf die vielfältige Ruder-Vereinslandschaft in Deutschland aufmerksam gemacht.

Je größer die Anzahl von Kindern und Jugendlichen ist, die auf engstem Raum gebändigt werden müssen und alle anderen an ihre Belastungsgrenzen kommen, Steffen ist da und sortiert mit unfassbarer Begeisterungsfähigkeit das größte Chaos wie von Zauberhand, wo wir nur staunend daneben stehen. Wenn im Verein Dinge erledigt, neue Ideen geschaffen oder Projekte angeschoben werden müssen, muss ihn niemand fragen, Steffen ist da und macht, ohne Trara, ohne Aufsehen, ohne Erwartungshaltung.

Egal, ob der Bulli oder ein Anhänger kaputt ist, Fragen zu Eigenheiten von Booten auftauchen, irgendetwas vermisst wird, was garantiert mal da war, eine helfende Hand oder ein offenes Ohr gebraucht wird, Steffen ist da.

Katrin Weinhold

49 Jahre alt, Ruder-Club Witten e.V.

Frau Katrin Weinhold hat, beginnend als "Rudermutter" von inzwischen erwachsenen Töchtern, ohne eigene sportlichen Ambitionen seit Jahren das Kinderrudern im Verein durch die ehrenamtliche Organisation der gesamten Verpflegung beispielsweise beim seit Jahren in Witten stattfindenden Landeswettbewerb der Ruderjugend NRW übernommen. So wird es auch in 2025 sein, obwohl sich der Wettbewerb mit ihrem 50. Geburtstag überschneidet.

Zum Anrudern am 1. Mai hat Katrin Weinhold einen Sektempfang organisiert, um mit den Einnahmen den Jugendsport im Verein zu unterstützen. Selbstredend ist sie auch beim jährlich stattfindenden "Ruhsprint" als Helferin präsent.

Wir als Verein sind auf das ehrenamtliche Engagement von Katrin Weinhold zwingend angewiesen und wollen hiermit einmal öffentlich DANKE !!! sagen.