Der Deutsche Schüler*innen-Rudercup findet am 23./24.9.2025 statt

Mit der Unterstützung der Deutschen Ruderjugend (DRJ), der Ruder-Club Deutschland Stiftung Rudern und der Deutschen Schulsportstiftung schreibt der Bund Deutscher Schülerruderer (BDSR) zum zweiten Mal den Deutschen Schüler*innen-Rudercup aus. Im Rahmen des Bundesfinals von „Jugend trainiert für Olympia & Paralympics“ findet der Wettbewerb über 500 Meter am 23./24.09.2025 in Berlin-Grünau statt.

Es finden Rennen und Gig- und im Renn-Doppelvierer für Mädchen und Jungen in den Altersklassen „14 Jahre und jünger“ und „15 bis 18 Jahre“ statt. Es gibt keine Qualifikation auf Landesebene. In der U15 ist der Start in beiden Viererrennen möglich. In der U19 ist der Start in den beiden Viererrennen sowie im Rennen des Schüler*innen-Achtercups möglich. Für die JtfO-Teilnehmer ist zusätzlich nur der Start im Achter möglich. Teilnahmeberechtigt sind Schulmannschaften mit Schülern einer Schule. Am Dienstagnachmittag wird für die Teilnehmer ein „Kulturprogramm“ angeboten.

Die Ausschreibung kann weiter unten heruntergeladen werden.