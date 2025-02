Der DRV sucht einen Werkstudent (m/w/d) Marketing & Wettkämpfe

Du studierst Sport- oder Event-Management, Marketing, Kommunikation oder eine ähnliche Fachrichtung? Dann wende das Gelernte an und ergänze Dein Studium mit praktischen Erfahrungen beim größten Ruderverband der Welt. Du unterstützt uns bei abwechslungsreichen Maßnahmen rund um Regatten, Wettkämpfen, Marketing und Social Media. Sowohl im schönen Hannover als auch an verschiedensten Veranstaltungsorten in Deutschland. Deine Vergütung erfolgt je nach Umfang als Minijob, als Werkstudent oder als Honorarkraft. Vom ersten Tag an werfen wir Dich ins kalte Wasser, denn es gibt viel und Spannendes zu tun. Aber falls Du Ruderer/in bist, macht Dir das ja nichts aus.

Hast Du Lust, Olympia-Siegern und Weltmeistern die Hand zu schütteln? Dann bewirb Dich jetzt, es kann sofort losgehen!

Weitere Infos und Anforderungen findest Du in der angehängten Stellenanzeige.

Interesse? Dann bewirb Dich per E-Mail mit kurzem Motivationsschreiben an: Alexander.Kersten@rudern.de

Deine Fragen beantwortet Dir gerne DRV-Vorstand Alexander Kersten. Ruf einfach an: +49 171 283 10 43.