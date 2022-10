Deutsch-Französischer Leistungssportaustausch als Basis für gute Leistungen beim Baltic-Cup

Vom 19.-26. August 2022 trafen sich deutsche und französische Ruder*innen in Breisach aus den Bootsklassen Vierer ohne und Doppelvierer in Breisach. Gemeinsam bereiteten sich die jungen Athlet*innen vor und gewannen neue Freundschaften.

Ein Bericht aus Sportler*innen Sicht:

„Um die Sportler aus ganz Deutschland ruderisch zusammen zu bringen, ging es mehrmals am Tag aufs Wasser. In aller Frühe um 6:30 Uhr wurde das spiegelglatte Wasser zuerst gebrochen. Eine vormittags Einheit folgte, ebenso wurde teilweise noch nachmittags gerudert.

Jeden Abend gab es eine Sprachanimation geleitet von Emma um so den Kontakt unter den Sportler*innen zu stärken. Dabei wurden unterschiedliche interaktive Spiele in durchgemischten Gruppen gespielt und wir konnten neue französische Worte kennenlernen. Vor allem das Bootsvokabular vereinfachte die Kommunikation beim anschließenden gemischten Rudern im Achter und Doppelvierer mit französischen und deutschen Sportler*innen.

Zusätzlich gab es noch Nachmittagsevents zum Teambuilding. Erst ein Action-Bound- auch Schnitzeljagd genannt – quer durch Breisach und am Dienstag dann Floßbau an der Möhlin. Der Spezialitäten Abend, bei welchem jeder etwas zu Essen aus seiner Region mitbrachte rundete das Programm ab. Der richtige Austausch mit den französischen Sportler*innen fand jedoch beim abendlichen Volleyballspiel auf dem Gelände der Jugendherberge oder dem Gang zur Eisdiele statt.

Die gelungene Woche endete mit einem Grillabend, bei dem sich deutlich gezeigt hat, dass trotz Sprachhürden und unterschiedlichen Rudertechniken in so kurzer Zeit Freundschaften geknüpft werden können!

Auf Wiedersehen, Au revoir!

Baltic Cup wir kommen!“

Die DRJ freut sich über die gelungene Veranstaltung und die Unterstützung durch das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW) und der Deutschen Sportjugend.