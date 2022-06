Deutsch-Polnische Jugendarbeit

Vom 10.- 12. Juni 2022 fand die deutsch-polnische Gemeinschaftstagung in Berlin statt. Die deutsche Ruderjugend nahm in Vertretung der Referentin für internationale Jugendarbeit, Sarah Raisch, an der Tagung teil. Neben Informationen zu den aktuellen Entwicklungen des Deutsch-Polnischen Jugendwerks wurden auch viele Gespräche mit polnischen Partnern geführt. Deutsche Rudervereine, die gerne deutsch-polnische Jugendbegegnungen durchführen möchten dürfen sich gerne bei uns melden. Gemeinsam können wir dann schauen, welche Partnerorganisation für weitere Gespräche geeignet ist.

Auch bei Fragen zu Antragsstellung, Inhalten oder der Finanzierung steht euch Sarah Raisch zur Verfügung.