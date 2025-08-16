Deutsche Meisterschaften im Coastal Rowing 2025 in Flensburg

An diesem Wochenende wird Flensburg erneut zur Hochburg des Coastal Rowing. Gemeinsam mit dem Ruderklub Flensburg e.V. richtet der Deutsche Ruderverband (DRV) die Deutschen Meisterschaften im Coastal Rowing aus – mit spannenden Wettkämpfen auf der Förde und spektakulären Sprintduellen am Strand.

Drei Tage Coastal-Action an der Flensburger Förde

Freitag, 15. August – Time Trials

Zum Auftakt stehen die Zeitläufe für den Beach Sprint auf dem Programm. Hier entscheidet sich, wer sich für die K.-o.-Runden am Sonntag qualifiziert.

Samstag, 16. August – FördeRACE (Langstrecke)

Am Samstag fällt die Entscheidung über die Titel im Long-Distance-Format. Je nach Teilnehmerzahl werden zunächst 4 km (Vorlauf) und im Finale 6 km gerudert. Der Kurs führt über die Flensburger Förde und fordert Ausdauer, Technik und Taktik.

Sonntag, 17. August – FördeSPRINT (Beach Sprint)

Der Finaltag gehört dem Beach Sprint – dem schnellen, zuschauerfreundlichen Coastal-Format: Vom Strandstart geht es im 1-gegen-1-Duell auf zwei parallelen Bahnen ins Wasser, um Bojen herum und zurück zum Ziel am Strand. Ungewöhnlich: in Flensburg müssen die Boote vor dem Ausstieg abstoppen. Für viele ungewohnt.

Nationalteam nicht geschlossen am Start

Bundestrainer Adrian Bretting erklärt zur Teilnahme des Nationalteams: „Wir hatten es den Athletinnen und Athleten freigestellt individuell zu entscheiden, ob sie teilnehmen. Leider passt der Termin zwischen den Finals in Dresden und unserer nationalen Ausscheidung in Warnemünde Ende August nicht für alle sinnvoll in den Wettkampfkalender. Gerade mit Blick auf unsere langfristige Vorbereitung auf die EM und WM in Antalya ist es wichtig, die Belastungsphasen zu steuern.

Mit Sophie Leupold und Franz Werner (beide Pirnaer RV) sind aber zwei hochkarätige Vertreter des Nationalteams dabei. Bei den beiden erschien ein Start sinnvoll und ließ sich gut in die individuelle Planung integrieren.“



Flensburg als Austragungsort

Die Flensburger Förde bietet gute Bedingungen für beide Formate: kurze Wege zwischen Bootsablage, Wasser und Zuschauerbereich, eine eingespielte Organisation und ein begeistertes Publikum. Bereits in den Vorjahren hat sich Flensburg als Standort für Coastal-Wettbewerbe etabliert.



Alle Infos auf einen Blick