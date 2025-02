Deutsche Ruderergometer-Meisterschaften 2025: Spannung, Leidenschaft und mitreißende Wettkämpfe in Essen-Kettwig

Am 2. Februar 2025 verwandelte sich die THG-Sporthalle in Essen-Kettwig erneut in den Hotspot des deutschen Indoor-Ruderns. Knapp 800 Athlet:innen kamen zur 29. Auflage der Deutschen Ruderergometer-Meisterschaften zusammen, um in packenden Rennen ihre Kräfte zu messen. Die Zuschauer:innen vor Ort sowie diejenigen, die den Livestream verfolgten, erlebten erstklassige Wettkämpfe und eine Atmosphäre, die ihresgleichen sucht. Auf einer Großbildleinwand in der Halle konnten alle Teilnehmenden das Renngeschehen hautnah mitverfolgen.

Mitreißende Wettkämpfe und beeindruckende Leistungen

Von den ersten Finalrennen am Morgen bis zum letzten Wettbewerb um 16.05 Uhr boten die Meisterschaften spannende Duelle und beeindruckende Bestleistungen. Insgesamt 18 Meisterschaftsrennen des Deutschen Ruderverbandes (DRV), ergänzt durch 21 Offene Deutsche Indoor-Rowing-Meisterschafts- sowie 22 NWRV Indoor-Cup-Rennen, sorgten für ein hochkarätiges Wettkampfprogramm.

Dank an die Gastgeber und ein Blick auf die Zukunft

DRV-Präsident Moritz Petri zeigte sich begeistert von der Veranstaltung: „Die Indoor-Meisterschaften waren einmal mehr ein perfekt organisiertes Event der Kettwiger. Tolle Stimmung, spannende Rennen und viele Zuschauer machen dieses Event alljährlich zu einer erstklassigen Veranstaltung. Vielen Dank an den Kettwiger Ruder-Regattaverein!“

Sportvorstand Robert Sens lobte ebenfalls die Organisation, äußerte jedoch auch kritische Gedanken zur Weiterentwicklung der Meisterschaften: „Eine super organisierte Veranstaltung – Gratulation an das Orga-Team! Leider haben wir kaum Top-Athlet:innen am Start gehabt. Hier gilt es, die Konzeption dieser Meisterschaft zu überdenken.“

Para-Rennen mit erfreulicher Entwicklung

Besonders erfreulich war die steigende Bedeutung des Para Ruderns, das in diesem Jahr mit Wettbewerben in allen Altersklassen vertreten war. Cheftrainer Para Rudern Marc Stallberg betonte: „Es ist großartig, dass Para-Rennen nun in allen Altersklassen ausgeschrieben sind. Besonders freut mich, dass die Sehgeschädigten Sportgemeinschaft Blindenstudienanstalt Marburg e. V. sogar mit dem Gedanken spielt, Mitglied des DRV zu werden.“

Ein unvergesslicher Wettkampftag

Mit jeder Menge Leidenschaft, Spannung und sportlicher Höchstleistungen bestätigten die Deutschen Ruderergometer-Meisterschaften 2025 einmal mehr den Ruf der THG-Sporthalle als Ergotempel Nummer 1. Die Mischung aus intensiven Wettkämpfen, mitreißender Stimmung und einer hervorragenden Organisation machte die Veranstaltung zu einem vollen Erfolg.

Alle Ergebnisse sind hier zu finden: https://regatta.time-team.nl/drem/2025/results/events.php