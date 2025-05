Deutsche Ruderjugend sucht die Engagierten des Monats

Die Deutsche Ruderjugend ruft in den Sozialen Netzwerken den Monat Mai als den "Monat der Vereine" aus. Auf Social Media wird im Mai auf verschiedenste Weise auf die vielfältige Ruder-Vereinslandschaft in Deutschland aufmerksam gemacht.

Im Zuge des Mai als Monat der Vereine will die Deutsche Ruderjugend die Personen wertschätzen, die sich in besonderer Weise innerhalb des Vereins ehrenamtlich engagieren. Die DRJ sucht im Mai die Engagierten des Monats.

Wer ist morgens immer als erstes am Bootshaus und schließt abends spät wieder alle Türen ab? Wen kann ich immer ansprechen, wenn es im Verein ein Problem gibt? Wer übernimmt bei Vereinsfesten oft die Organisation und sorgt so dafür, dass alle ausgelassen feiern können?

Die DRJ möchte das umfassende Engagement dieser "stillen Heldinnen und Helden" würdigen, in dem wir es auf den Kanälen der Deutschen Ruderjugend veröffentlichen und einfach mal öffentlich im Namen von ganz Ruder-Deutschland DANKE sagen.

Um die Engagierten des Monats finden zu können, sind wir auf die Hilfe der jeweiligen Vereinsmitglieder angewiesen.