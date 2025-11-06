Deutsche U19 Coastal-Nationalmannschaft überzeugt in den Time Trials in Antalya

Mit fünf Booten ist das deutsche U19-Team am Start der World Rowing Beach Sprint Finals 2025 in Antalya – und legte am ersten Wettkampftag einen beeindruckenden Auftakt hin. Nach den Time Trials, die über den Einzug in die K.-o.-Runden entscheiden, zeigt sich: Das Team um Bundestrainer Hendrik Bohnekamp hat seine Hausaufgaben gemacht und ist in Form.



Mit zwei Siegen und zwei zweiten Plätzen, sowie einem vierten Platz war der Auftakt sehr stark, jetzt gilt es morgen die Vorleistungen zu bestätigen. Im CJW2x können Mia Tetiwa und Selma Ritter (Dresdener RC) sowie Julius Schüller (ARV zu Leipzig) und Julius Blümel (Berliner RC) im CJM2x morgen sogar schon Medaillen gewinnen, davor müssen sie aber die K.-o.-Runden bestehen.



Hendrik Bohnekamp: "Großer Kompliment für den starken und mannschaftlich geschlossenen Auftakt. Jetzt gilt es nicht ins Träumen zu geraten, sondern von Rennen zu Rennen zu denken und die Aufgaben so zu nehmen, wie sie kommen. Wir wollen uns dann am Ende für die harte Arbeit der letzten Wochen belohnen."



Rennberichte:

Felix Krones (USV TU Dresden) sorgte gleich im ersten Rennen des Tages für einen gelungenen Auftakt. Im U19-Einer (CJM1x) zeigte er ein beherztes Rennen und belegte mit einem starken Schlussspurt Platz zwei hinter Spanien – und damit vor dem amtierenden Europameister aus Großbritannien. Nach kleinen Unsicherheiten beim Einstieg und an den ersten Bojen bewies der Dresdner Kämpferqualitäten und legte die Grundlage für einen erfolgreichen weiteren Turnierverlauf.

Auch Mia Tetiwa (RV Nürnberg) überzeugte auf ganzer Linie. Im Juniorinnen-Einer (CJW1x) fuhr sie auf Platz zwei, nur knapp hinter der Französin Lou Phillipe und vor der amtierenden Europameisterin aus Italien. Die 17-Jährige bewies dabei Nervenstärke und Technikverständnis – ein starkes Zeichen für die anstehenden K.-o.-Runden.

Nur kurze Zeit später stand Tetiwa gemeinsam mit Selma Ritter (Dresdener RC) erneut am Start – diesmal im Juniorinnen-Doppelzweier (CJW2x). Trotz der kurzen Erholungsphase zeigten beide ein konzentriertes Rennen, sicherten sich den Sieg im Time Trial und damit die beste Ausgangsposition für die kommenden Runden.

Auch die Junioren im Doppelzweier überzeugten: Julius Schüller (ARV zu Leipzig) und Julius Blümel (Berliner RC) gewannen ihr Rennen im CJM2x deutlich und qualifizierten sich souverän für die Finalrunde der besten acht Boote. Mit klarem Rhythmus, stabilen Bojenmanövern und hohem Druck im Endspurt lieferte das Duo eine Leistung, die das gesamte Team beflügelte.

Komplettiert wurde der starke Juniorenblock durch das Mixed-Duo Miklas Scheer (Erster Kieler RC) und Anna Koseki (RV Wandsbek) im CJMix2x. Trotz eines kleinen Fehlers beim Start fanden sie schnell in ihren Rhythmus und zeigten auf der Rückstrecke eine kämpferische Leistung. Das Ergebnis: eine solide Platzierung im vorderen Mittelfeld auf Platz 4 und eine sehr gute Ausgangsposition für die kommenden Rennen.