Deutscher Schüler-Rudercup 2025

Jungen U19 4x+: 3. Bismarckschule, 1. Ratsgymnasium und 2. Poelchau-Schule
Jungen U15 Gig-4x+: 1. Bismarckschule, 2. Humboldtschule und 3. Bismarckschule
Mädchen U15: Doppelsieg für das Ignaz-Taschner-Gymnasium
Jungen U19 Gig 4x+: 2. Ratsgymnasium, 1. Humboldtschule und 3. Bismarckschule
Mädchen U19 Gig-4x+: Die Siegerinnen vom Friedrichsgymnasium
Mädchen U19 4x+: Die Siegerinnen vom Ratsgymnasium

Nach den Kürzungen beim Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ fand in diesem Jahr erstmals der Deutsche Schüler-Rudercup (DSRC) im Rahmen des Bundesfinales von JtfO statt. Die Deutsche Ruderjugend und der Bund Deutscher Schülerruderer hatten gemeinsam über 500 Meter acht Rennen im Renn- und im Gig-4x+ für Mädchen und Jungen in zwei Altersklassen ausgeschrieben. Dafür hatten 55 Teams gemeldet. Die Bismarckschule Hannover war mit zwei ersten, zwei zweiten und fünf dritten Plätzen die erfolgreichste Schule.

Mädchen U15 Gig-4x+

  1. Ignaz-Taschner-Gymnasium Dachau
  2. Bismarckschule Hannover
  3. Ratsgymnasium Osnabrück

 

Mädchen U15 4x+

  1. Ignaz-Taschner-Gymnasium Dachau
  2. Wilhelm-Gymnasium Hamburg
  3. Bismarckschule Hannover

Jungen U15 Gig-4x+

  1. Bismarckschule Hannover
  2. Humboldtschule Hannover
  3. Bismarckschule Hannover

Jungen U15 4x+

  1. Bismarckschule Hannover
  2. Humboldtschule Hannover

Mädchen U19 Gig-4x+

  1. Friedrichsgymnasium Kassel
  2. Bismarckschule Hannover
  3. Besselgymnasium Minden

Mädchen U19 4x+

  1. Ratsgymnasium Osnabrück
  2. Carolinum Osnabrück
  3. Bismarckschule Hannover

Jungen U19 Gig-4x+

  1. Humboldtschule Hannover
  2. Ratsgymnasium Osnabrück
  3. Bismarckschule Hannover

Jungen U19 Gig-4x+

  1. Ratsgymnasium Osnabrück
  2. Poelchau-Schule Berlin
  3. Bismarckschule Hannover