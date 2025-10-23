Deutscher Schüler-Rudercup 2025
Nach den Kürzungen beim Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ fand in diesem Jahr erstmals der Deutsche Schüler-Rudercup (DSRC) im Rahmen des Bundesfinales von JtfO statt. Die Deutsche Ruderjugend und der Bund Deutscher Schülerruderer hatten gemeinsam über 500 Meter acht Rennen im Renn- und im Gig-4x+ für Mädchen und Jungen in zwei Altersklassen ausgeschrieben. Dafür hatten 55 Teams gemeldet. Die Bismarckschule Hannover war mit zwei ersten, zwei zweiten und fünf dritten Plätzen die erfolgreichste Schule.
Mädchen U15 Gig-4x+
- Ignaz-Taschner-Gymnasium Dachau
- Bismarckschule Hannover
- Ratsgymnasium Osnabrück
Mädchen U15 4x+
- Ignaz-Taschner-Gymnasium Dachau
- Wilhelm-Gymnasium Hamburg
- Bismarckschule Hannover
Jungen U15 Gig-4x+
- Bismarckschule Hannover
- Humboldtschule Hannover
- Bismarckschule Hannover
Jungen U15 4x+
- Bismarckschule Hannover
- Humboldtschule Hannover
Mädchen U19 Gig-4x+
- Friedrichsgymnasium Kassel
- Bismarckschule Hannover
- Besselgymnasium Minden
Mädchen U19 4x+
- Ratsgymnasium Osnabrück
- Carolinum Osnabrück
- Bismarckschule Hannover
Jungen U19 Gig-4x+
- Humboldtschule Hannover
- Ratsgymnasium Osnabrück
- Bismarckschule Hannover
Jungen U19 Gig-4x+
- Ratsgymnasium Osnabrück
- Poelchau-Schule Berlin
- Bismarckschule Hannover