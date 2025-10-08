Deutsches Coastal Beach-Sprint-Team reist mit klarer Mission zur EM nach Antalya

Wenn am kommenden Wochenende in Antalya (Türkei) die besten Küstenruderinnen und -ruderer Europas um Titel und Medaillen kämpfen, ist auch der Deutsche Ruderverband (DRV) mit einer kompakten, aber ambitionierten Nationalmannschaft vertreten. Bei den European Rowing Coastal & Beach Sprint Championships 2025 (8.–13. Oktober) stehen für die DRV-Athletinnen und -Athleten am Samstag und Sonntag die Rennen in der olympischen Disziplin Beach Sprint auf dem Programm. Das Team reist heute direkt aus dem Trainingslager in Sao Martinho do Porto in Portugal an.

Insgesamt sechs Boote vertreten die deutschen Farben an der türkischen Riviera

Bei den Senioren starten Moritz Wolff (Berliner Ruder-Club) im Männer-Solo (CM1x), Julia Tertünte (Ruderverein Münster) im Frauen-Solo (CW1x) sowie das Mixed-Duo Franz Werner und Sophie Leupold (beide Pirnaer RV) im Doppelzweier (CMix2x).

Das Juniorenteam (U19) wird gebildet von Felix Krones (USV TU Dresden) im Junioren-Solo, Mia Tetiwa (RV Nürnberg) im Juniorinnen-Solo und dem Mixed-Doppelzweier Miklas Scheer (Erster Kieler RC) / Anna Koseki (RV Wandsbek). Die Betreuung übernehmen die Bundestrainer Adrian Bretting und Hendrik Bohnekamp, unterstützt von Katrin Hussendörfer als Boathandlerin und Physiotherapeutin.

Ein Wochenende voller Adrenalin

Die durch den DRV betreute und verantwortete Nationalmannschaft wird dabei nicht an der Langstrecke teilnehmen, sondern konzentriert sich komplett auf die olympische Disziplin. Die Beach-Sprint-Wettbewerbe gehören zu den spektakulärsten Formen des Rudersports: Start vom Strand, Sprint zum Boot, 250 Meter auf dem Meer gegen Wellen und Wind – und dann zurück an Land, wo das Rennen mit einem kurzen Lauf und dem Schlag auf den Zielbuzzer endet.

Die Rennen

Der Modus im Beach-Sprint ist transparent, fair und spannend - zuerst werden im Zeitfahren (Processional Time Trial) die besten 16 Athlet:innen ausgefahren. Danach geht es in die KO-Duelle. Am Samstagmorgen (11.10.) starten alle Beach-Sprint-Boote zunächst die Zeitfahren PTT 1 und ggf. PTT 2, in denen die Setzung für die anschließenden K.O.-Duelle ermittelt wird. Für die deutschen Junioren beginnt der Tag früh: Ab 08:00 Uhr geht Felix Krones im CJM1x als einer der ersten aufs Wasser, gefolgt von Mia Tetiwa (CJW1x) ab 08:27 Uhr. Im weiteren Verlauf folgen Moritz Wolff (CM1x) um 08:54 Uhr, Julia Tertünte (CW1x) um 09:27 Uhr. Ab 10:00 Uhr zeigen die Mixed-Doubles ihr Können. Den Abschluss bildet der Mixed-Double Werner/Leupold (CMix2x) um 10:25 Uhr. Am Nachmittag stehen die ersten „Last-16“-Runden an – die entscheidende Phase, in der jeder Lauf über Weiterkommen oder Ausscheiden entscheidet.

Am Sonntag (12.10.) geht es dann in den Viertel-, Halbfinals und Finals binnen weniger als einer Stunde hintereinander weg darum aus den besten acht Booten die Medaillengewinner zu küren.. Die Siegerehrungen sind für 16:20 Uhr, die Abschlusszeremonie für 17:20 Uhr angesetzt. Worldrowing.com bietet einen Livestream an, den rudern.de auch verlinken und einbinden wird.

Starke internationale Konkurrenz

Ein Blick in das Meldeergebnis zeigt, dass die deutschen Starter auf hochkarätige Konkurrenz treffen. Insgesamt wurden in den Beach-Sprint-Klassen über 130 Boote aus mehr als 30 Nationen gemeldet.

Im Männer-Solo (CM1x) trifft Moritz Wolff unter anderem auf den finnischen Ausnahmeathleten Joel Naukkarinen, den Italiener Giovanni Ficcara und den Briten James Cox. 29-Boote stellen sich dem Starter.

Im Frauen-Solo (CW1x) bekommt es Julia Tertünte mit etablierten Größen wie Magdalena Lobnig (AUT), Laura McKenzie (GBR) und Helene Lefebvre (FRA) im 22-Boote-Feld zu tun.

Im Mixed-Doppelzweier werden Werner Franz und Sophie Leupold (Pirnaer RV) als Mit-Favoriten gehandelt, aber mit u. a. Michiel Mantel und Marieke Keijser aus den Niederlande sind insgesamt 21 sehr erfahrene Crews am Start.

Auch in den Juniorenfeldern ist das Meldefeld beeindruckend: Felix Krones misst sich im CJM1x mit 22 starken Gegnern u.a. aus Großbritannien, Italien, Frankreich und der Schweiz. Mia Tetiwa trifft im CJW1x auf 22 Konkurrentinnen - ein Rekordfeld für diese Altersklasse. Der Mixed-Doppelzweier von Miklas Scheer und Anna Koseki startet in einem 21-Boote-Feld gegen erfahrene Kombinationen aus Italien, Frankreich und Großbritannien.

Stimmen und Ausblick

„Die Beach-Sprint Europameisterschaften sind für uns mehr als ein Testlauf Richtung Olympia – sie sind ein eigenes, dynamisches Format mit enormer Spannung. Es ist das erste wirkliche internationale Kräftemessen als olympische Disziplin. Das Niveau steigt stetig. Wir wollen zeigen, dass Deutschland auch auf Sand und Welle konkurrenzfähig ist. Wir hatten nochmal eine gute Vorbereitung in Portugal. Ich freue mich darauf unsere Boote in Action zu sehen“, sagt Bundestrainer Adrian Bretting.

Neben der sportlichen Herausforderung bietet Antalya ideale Bedingungen: breiter Sandstrand, gleichmäßiger Wellengang. Dazu noch sommerliche Temperaturen von fast 30 Grad. Es ist also angerichtet für ein Ruderfest im Oktober.