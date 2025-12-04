Dezember-Ausgabe von rudersport erschienen

Die aktuelle Ausgabe von rudersport, dem offiziellen Verbandsmagazin des DRV, ist mit diesen Themen erschienen:

• Großes Interview: DRV-Vorstand zieht Bilanz

• Coastal Rowing: das Niveau zieht an

• „Training Spezial“: Was kann KI im Rudersport?

Außerdem: Interview mit Pia Greiten, neue Präsidentin von Athleten Deutschland, Serie Berufe im Rudersport: Bootsbaumeister u. v. m.

rudersport erscheint im Sportverlag Sindelfingen und kann im Abo im gedruckten Format für jährlich 109,90 € oder als digitale Version für 79,90 € oder als Kombi-Abo Print + Digital für 129,90 € bestellt werden. Einzelheftbestellung: 12,80 € einschl. Versandgebühr. Mail: leserservice@roehmmedien.de, Internet: www.rudersport-magazin.de.