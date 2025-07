Die Finals 2025 Dresden: 3.500 Athletinnen und Athleten | 133 Deutsche Meistertitel | 20 Sportarten

Sieben Tage vor Beginn der Finals 2025 in Dresden haben Athletinnen und Athleten, Vertreterinnen und Vertreter der Landeshauptstadt Dresden, der Sportverbände, der TV-Partner sowie des Veranstalters über den Stand der Vorbereitungen des Multi-Sportevents informiert. Vom 31. Juli bis zum 3. August werden rund 3.500 Sportlerinnen und Sportler um 133 Deutsche Meistertitel in 20 Sportarten kämpfen. Der deutsche Spitzensport präsentiert sich in der sächsischen Landeshauptstadt in jeder Hinsicht auf olympischem Niveau. So kompakt wie in Dresden ging es bei den Finals noch nie zu, alle neun Sportstätten sind in einem Umkreis von rund 2,5 Kilometern um die Innenstadt verteilt. Erstmals erhalten alle Gewinnerinnen und Gewinner eine Medaille im Finals-Design, in die auch Elbsandstein eingearbeitet ist.

Dresdens Erster Bürgermeister und Sportbürgermeister Jan Donhauser hat auf einer Pressekonferenz im Heinz-Steyer-Stadion einen Überblick zu den Vorbereitungen der Finals 2025 gegeben und die neuen Medaillen vorgestellt. Die Stadt Dresden steht ab dem 31. Juli ganz im Zeichen des deutschen Spitzensports. Die meisten Wettkämpfe sind kostenfrei und ohne Ticket zu sehen: Breaking, 3x3 Basketball und Speed-Klettern vor der Frauenkirche, Bogensport und der Zieleinlauf des Triathlon vor der Semperoper, Kanu und SUP in der Hafencity, Rudern im Alberthafen, Coastal Rowing am Canaletto-Blick, 7er-Rugby, Flag Football, Faustball und Lacrosse in der eigens errichteten Teamsport-Arena. Beim Badminton werden kostenfreie Tickets ausgegeben. Für die Fecht- und Turn-Wettkämpfe gibt es noch Eintrittskarten. Die Leichtathletik im Heinz-Steyer-Stadion meldet für Samstag und Sonntag ausverkauft, für Donnerstag und Freitag gibt es noch Tickets, dann sind Plätze in den Kurven kostenfrei erhältlich.

Der Finals-Park präsentiert von SachsenEnergie

Im Finals-Park, der sich direkt neben dem Heinz-Steyer-Stadion befindet, haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit sportlich selbst aktiv zu werden. Insgesamt 24 Vereine, Verbände und Partner präsentieren hier dann viele Mitmachangebote. Dazu gibt es eine Bühne, auf der auch einige Siegerehrungen durchgeführt werden und auf der zwei große Screens, mit dem Programm von ARD und ZDF von den Finals, zum Public Viewing einladen. Zum ersten Mal erhalten fast alle erfolgreichen Athletinnen und Athleten eine im Finals-Design gestaltete Medaille. In alle Gold-, Silber- und Bronze-Medaillen ist auch ein wenig Elbsandstein eingearbeitet worden.

Jan Donhauser, Erster Bürgermeister und Sportbürgermeister der Landeshauptstadt Dresden: „Für mich ist das Gesamtpaket das Highlight der Finals. 20 Deutsche Meisterschaften in unserer Stadt an tollen Sportstätten und vor großartigen Kulissen, das wird sicherlich auch die Dresdenerinnen und Dresdener und die vielen Gäste begeistern. Ich möchte am besten an allen Sportstätten vorbeischauen. Ich freue mich aber auch schon sehr auf die Helferparty, denn ohne die vielen Volunteers, die mit Rat und Tat zur Seite stehen, ist ein Multi-Sportevent wie wir es in Dresden über vier Tage erleben werden, nicht durchführbar.“

Ebenfalls im Heinz-Steyer-Stadion dabei waren die sächsischen Athletinnen Rebekka Haase (Leichtathletik) und Karina Schönmaier (Turnen) sowie der Dresdner Karl Schulze (Coastal Rowing). Sie gaben einen Einblick in ihre Vorbereitungen und die Erwartungen an das Spitzensportevent in ihrer Heimat.

Rebekka Haase, Bronzemedaillen-Gewinnerin bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften, Europameisterin und mehrmalige Deutsche Meisterin im Sprint: „Das Stadion ist wunderschön, ich freue mich auf die volle Hütte, die Stimmung wird atemberaubend sein. Mit dieser Kulisse kann es sauschnell werden, wenn der Wind passt. Ich bin Sächsin, ich komme hier aus der Gegend und ich freue mich sehr, dass ich jetzt selbst in diesem Stadion auf der Bahn stehen werde.“

Karina Schönmaier, zweimalige Europameisterin im Gerätturnen 2025: „Ich gehe nicht mit den größten Erwartungen an die Deutschen Meisterschaften heran. Nach den Europameisterschaften habe ich urlaubsbedingt, auch um für den Saisonhöhepunkt – die WM in Indonesien – Kraft zu sammeln, etwas ausgesetzt und werde daher jetzt ein leichteres Programm turnen, um wieder gut reinzukommen. Ich möchte vor allem Spaß haben und dann werden wir sehen was möglich ist. Meine Mama ist dabei, außerdem werden viele Freunde in Dresden da sein, das motiviert natürlich noch einmal ein kleines bisschen mehr.“

Karl Schulze, zweimaliger Olympiasieger im Rudern, der jetzt im Coastal Rowing antritt und mit den Finals seine beeindruckende sportliche Laufbahn beendet: „Das ich meine lange, erfolgreiche Karriere in meiner Heimatstadt mit einer Deutschen Meisterschaft beenden kann, ist ein Traum. Das wird vermutlich sehr emotional für mich, meine Familie und viele Weggefährten. Aber auch bei meinem letzten Wettkampf gilt: Man muss schon an seine Grenzen gehen, wenn man mich besiegen will.“

Oliver Schiek, von der Deutschen Triathlon-Union, ist Mitglied der Geschäftsleitung und Veranstaltungsleiter der Finals: „Für uns als DTU sind die Finals ein wichtiger Meilenstein unserer jährlichen Kommunikationsstrategie. Wir sind seit der Erstauflage dabei und sind - als kleinerer Spitzensport-Dachverband - dankbar für die Möglichkeit, unsere Sportart einem größeren Publikum im Sportumfeld näherzubringen und unsere Athletinnen und Athleten eine erhöhte mediale Präsenz zu gewähren. Ich denke ich spreche mit dieser Einschätzung auch für alle beteiligten Verbände."

ARD und ZDF werden die Finals auf olympischem Niveau mit höchstem Aufwand produzieren und 30 Stunden in ihren Hauptprogrammen live übertragen. Hinzu kommen noch einmal rund 100 Stunden in vier Streams der beiden Mediatheken sowie bei der ARD noch das umfangreiche Hörfunkangebot. Die Finals 2025 Dresden sind die größte TV-Sportproduktion des Jahres in Deutschland.

Thomas Kunze, ARD-Reporter der Finals für 7er-Rugby und Faustball: „7er Rugby – zuletzt ja auch olympisch – und Faustball, das sind zwei extrem dynamische Sportarten, die jeweils auf ihre spezielle Weise jede Menge Strategie und Taktik beinhalten. Quasi, Schach mit Topspeed! Die Zuschauerinnen und Zuschauer, die die Sportarten kennen, werden sich freuen die Spiele auf der großen TV-Bühne zu sehen und alle anderen werden überrascht sein wieviel Tempo und Spannung geboten sind. Die Faustballerinnen und Faustballer feiern zudem noch ihre 100te Deutsche Meisterschaft bei den Finals - das dürfte also insgesamt eine große Party in der Teamsport Arena werden."

Ronald Rauhe, ZDF-Experte für den Kanu-Rennsport: „Ich freue mich riesig auf die Finals in Dresden. Die Stadt ist nicht nur sportbegeistert, sondern bietet auch großartige Kulissen, mitten in der Altstadt, direkt an der Elbe. Alles ist nah beieinander, das schafft eine außergewöhnliche Atmosphäre. Für mich sind die Finals kleine nationale Olympische Spiele. Viele Sportarten, große Emotionen und echte Highlights, alles auf engstem Raum. Als ZDF-Experte das miterleben und einordnen zu dürfen, ist für mich etwas ganz Besonderes.“

Hagen Boßdorf, Geschäftsführer der Finals GmbH: „Wir können es kaum erwarten, dass die Finals 2025 Dresden nach zwei Jahren intensiver Vorbereitung beginnen. Unser Ziel ist es, dem Spitzensport in Deutschland eine perfekte Bühne zu bieten, um die Zuschauerinnen und Zuschauer zu begeistern. Die Emotionen und die Spannung, die von den Wettkämpfen ausgeht, werden vor Ort hautnah erlebbar und auch am Bildschirm zu spüren sein. Die Finals werden Dresden als junge, aktive, sportbegeisterte Stadt präsentieren. Das wird bleiben und nachwirken, auch weit über unser Multi-Sportevent hinaus.“

„Die Finals 2025 Dresden“ – alle aktuellen Informationen gibt es unter www.diefinals.de.