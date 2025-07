"Die Finals 2025" in Dresden (Rudern): Drei Tage Spitzensport auf der Elbe und im Alberthafen

Dresden wird vom 1. bis 3. August zur Bühne für Deutschlands besten Rudersport: Bei Die Finals 2025 ist der DRV mit drei Disziplinen vertreten – Coastal Rowing, Parallel-Sprint im Einer und Achter sowie dem Para-Rudern. In Summe werden also 7 verschiedene Meistertitel ausgerudert. Die Wettkämpfe werden teils live in ARD/ZDF, teils im Livestream übertragen und gipfeln in feierlichen Siegerehrungen im Finals-Park.

Freitag, 1. August – Coastal Rowing im Herzen der Stadt

Die Elbe in der Dresdner Innenstadt bietet die Kulisse für das spektakuläre Coastal Rowing – mit packenden Halbfinals und Finalläufen direkt im Livestream und TV (ZDF, 14:30–15:00 Uhr). Umgesetzt in der eigens für das Event entwickelten Form des „City Beach Sprints“. In der Bootsklasse Coastal Women's Solo (CW1x) starten u. a. Sophie Leupold, Laura Brenker und Julia Tertünte. Bei den Herren (CM1x) gehen u. a. Franz Werner, Moritz Wolff, Leander Spalek und Karl Schulze an den Start – Letzterer bestreitet hier sein letztes Rennen vor dem Karriereende und wird danach vor heimischer Kulisse würdig verabschiedet.

TV-Hinweis:

ZDF überträgt die KO-Rennen am Freitag von 14:30–15:00 Uhr live. Ab ca. 14:05 überträgt das ZDF live. Die Moderation findet dabei ebenfalls an der Coastal Venue statt. Eine große Ehre für diese junge Sportart.

Finale A Frauen: 14:48 Uhr

Finale A Männer: 14:56 Uhr

Samstag, 2. August – Einer- und Achter-Finale & Para-Rennen

Der Samstag steht im Zeichen des klassischen Ruder-Sprints, auch wenn um 11:40 Uhr - 11:50 Uhr die ARD im TV einen Nachbericht zum Coastal Rowing Frauen und Männer geplant hat.

Im Frauen-Einer (W1x) treten u. a. Alexandra Föster (RC Meschede), Juliane Faralisch (FRG Germania) und Pia Greiten (Osnabrücker RV) an.

Im prestigeträchtigen Männer-Achter (M8+) kämpfen Teams wie der „Germania-Achter“ und dem „echten“ Deutschlandachter mit Theis Hagemeister (FRG Germania) um den Finalsieg. Das Frankfurter Vereinsboot tritt hier also gegen den Vereinskamerad Theis Hagemeister im Deutschlandachter an.

Auch der Para-Männer-Einer (PR1x) ist stark besetzt – mit Marcus Klemp (ORC Rostock) und Leopold Reimann (RRV Kalkberge).

TV-Hinweis:

ARD überträgt live von 14:15 bis 14:35 Uhr und 15:25 bis 15:35 Uhr:

• Frauen-Einer Finale: 14:26 Uhr

• Männer-Achter Finale: 15:23 Uhr

• Para-Einer Finale: 15:30 Uhr

Siegerehrungen: 17:15–17:35 Uhr im Finals-Park

ZDF Sportstudio ab 23:00 Uhr mit Highlights und Sophie Leupold und Franz Werner als Studiobesucher aus dem Bereich Coastal Rowing.

Sonntag, 3. August – Frauen-Achter und Männer-Einer & Medaillen im Para-Doppelzweier

Der Sonntag bringt Halbfinals und Finals in drei Bereichen:

Männer-Einer (M1x) : Mit dabei sind u. a. Yannik Sens, Felix Heinrich, Timo Strache und Til Schindelhauer

: Mit dabei sind u. a. Yannik Sens, Felix Heinrich, Timo Strache und Til Schindelhauer Frauen-Achter (SF 8+) mit Final A um 15:33 Uhr

mit Final A um 15:33 Uhr Mixed Para-Doppelzweier (PR Mix2x) mit fünf Booten im Finale A um 15:49 Uhr

5 Ruder:innen mit Beeinträchtigungen kämpfen mit ihren Guides Im Mixed.Para Doppelzweier um den Titel

RC Hansa Dortmund - Jan Helmich/Tabea Schendekehl G RK Normannia Braunschweig - Hermine Krumbein/Felix Heinrich Rgm. Breisacher RV/Mainzer RV - Moritz Hagen/Guidin Bérénice Burdack G Rgm. SSG Blista Marburg/RaB Essen - Björn Eckert/Marie Arend G Rgm. Karlsruher RV Wiking/ARC Würzburg - Julian Müller/Viola Schenk G

Livestream:

14:15–15:55 Uhr auf Kanal 3 (ARD/ZDF Mediathek)

Stimme aus dem Verband

Katharina von Kodolitsch (DRV):

„Wir wollen Rudern sichtbar machen – mitten in der Stadt, mit starken Bildern und packenden Rennen. Das Coastal Rowing ist ein echtes Highlight, auch der Parallel-Sprint im Alberthafen wird sehr attraktiv und ist hochklassigen besetzt. Ich hoffe, viele Zuschauer:innen und Ruderfans kommen nach Dresden und feiern mit uns den Sport!“