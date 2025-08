Die Finals 2025 in Dresden – Sprintduelle der Spitzenklasse am Alberthafen

Am Samstag, den 2. August, beginnt das Ruderprogramm der Finals 2025 in Dresden mit einem kompakten und hochkarätig besetzten Renntag im Alberthafen im Parallelsprint. Auf der 350-Meter-Sprintstrecke erwarten die Zuschauerinnen und Zuschauer spannende Rennen im Einer, Achter und Para-Rudern. Der Samstag steht dabei ganz im Zeichen der klassischen Ruderformate – eingebettet in ein modernes Multisportevent.

Frauen-Einer: Internationale Klasse auf nationaler Bühne

Im Frauen-Einer (W1x) versammelt sich die gesamte Weltspitze des Deutschen Ruderverbandes - alle sind da! Mit Alexandra Föster (RC Meschede), Juliane Faralisch (Frankfurter RG Germania) und Pia Greiten (Osnabrücker RV) treten gleich drei Athletinnen an, die das internationale Topniveau im Skullen verkörpern. Föster wird am 8. August gegen Faralisch die nationale Ausscheidung um den Einer fahren, in Dresden treten beide trotzdem an.

Die Vorrunden beginnen um 11:30 Uhr. Nach Viertel- und Halbfinals fällt die Entscheidung im Finale A um 14:26 Uhr, das im Rahmen der ARD-Liveübertragung gesendet wird. Die Finals bieten dem Publikum damit einen seltenen Einblick in das direkte Aufeinandertreffen der stärksten Einer-Ruderinnen des DRV über die Sprintstrecke.

Männer-Achter: Deutschlandachter trifft auf Vereinsachter

Auch im Männer-Achter trifft das erste Mal in der Geschichte des DRV der Deutschlandachter auf die geballte Sprintkonkurrenz der Ruder-Bundesliga. Im prestigeträchtigen Männer-Achter (M8+) kommt es zu einem besonderen Duell: Der Germania-Achter, ein reines Vereinsboot der Frankfurter RG Germania, trifft im Vorrennen auf den Deutschlandachter – das Flaggschiff des DRV. Mit dabei ist Theis Hagemeister, der für die Frankfurter RG Germania startet, jedoch im Nationaltrikot rudert und mit dem Deutschlandachter das Maß aller Dinge auf der Sprintdistanz sein möchte.



Zwei Deutschlandachter-Besatzungen werden die Plattform "Die Finals" nutzen, um Werbung für den Rudersport zu machen.

Der Finalstart ist für 15:23 Uhr angesetzt und wird ebenfalls live im Ersten übertragen. Ein besonderes Augenmerk gilt hier dem direkten Vergleich von National- und Vereinsboot – ein seltenes sportliches Aufeinandertreffen.

Para-Wettbewerbe: Top-Besetzung im PR1x

Auch der Para-Männer-Einer (PR1x) verspricht ein hochklassiges Finale. Marcus Klemp (ORC Rostock) und Leopold Reimann (RRV Kalkberge) haben sich in ihren Vorläufen souverän präsentiert und kämpfen um 15:30 Uhr um den Titel. Das Rennen bildet den sportlichen Schlusspunkt des ersten Rudertags und wird ebenfalls Teil der ARD-Liveübertragung sein.

TV-Zeiten und Rahmenprogramm

Die ARD berichtet umfangreich aus Dresden:

Liveübertragung von 14:15 bis 14:35 Uhr sowie 15:25 bis 15:35 Uhr

Das Finale im Frauen-Einer (14:26 Uhr), Männer-Achter (15:23 Uhr) und Para-Einer (15:30 Uhr) werden in diesen Zeitfenstern übertragen

Bereits am Vormittag zwischen 11:40 und 11:50 Uhr sendet die ARD einen Nachbericht zum Coastal Rowing

Ab 23:00 Uhr zeigt das ZDF Sportstudio Highlights des Tages. Als Studiogäste werden Sophie Leupold und Franz Werner erwartet – beide mit starker Verbindung zum Coastal Rowing

Die Siegerehrungen finden von 17:15 bis 17:35 Uhr im zentralen Finals-Park statt.