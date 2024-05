Die Mannschaft für die Coastal-EM in Danzig steht fest

Die Vorbereitungen für die Beach Sprint Europameisterschaften, die vom 20. bis 23. Juni in Danzig stattfinden, sind in vollem Gange. In den Disziplinen CW1x, CM1x und CMix2x werden die besten Athletinnen und Athleten Europas um den Titel kämpfen. Um die deutsche Mannschaft zu bestimmen, hat der Deutsche Ruderverband (DRV) am vergangenen Wochenende ein spannendes Ausscheidungsrennen in Warnemünde organisiert.

Am Freitagnachmittag trafen sich in Warnemünde 14 hochmotivierte Sportlerinnen und Sportler, die sich durch einen 1000m-Ergometertest für diesen Wettkampf qualifiziert hatten. Ursprünglich waren acht Frauen und acht Männer eingeladen worden, jedoch konnten zwei Damen leider nicht teilnehmen, sodass schließlich 14 Athleten an den Start gingen.

Ablauf der Veranstaltung

Die Veranstaltung begann am Freitagabend und setzte sich am Samstagvormittag mit intensiven Trainingseinheiten fort, um den Athlet: innen die Möglichkeit zu geben, weitere wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Am Samstagabend fanden dann die spannenden Time Trails statt, die die Grundlage für die Setzung der Viertel-, Halb- und Finalrennen am Sonntag bildeten. Hier galt das einfache Prinzip: Der Gewinner jeder Runde kommt weiter, der Verlierer scheidet aus.

Qualifikation nach internationalem Wettkampfmodus

Die Time Trails wurden im 1-Minuten-Abstand gestartet. Die Athlet: innen begannen am Strand, rannten etwa 42 Meter zu ihrem Boot, stiegen ein und fuhren im Slalom um die drei Bojen. Nach einer Wende ging es auf direktem Weg zurück, insgesamt mussten alle eine Strecke von 250 Metern hin und 250 Metern zurück absolvieren. Nach dem Anlegen sprinteten die Ruder: innen erneut über den Strand zur Start- und Ziellinie, um den Lauf abzuschließen.

Zunächst wurden die Einer-Rennen ausgetragen. Diejenigen, die in den Einern nicht gewinnen konnten, hatten die Chance, sich im Mixed-Zweier zu beweisen.

EM-Teilnehmer & -teilnehmerinnen stehen fest

Julia Tertünte (RV Münster von 1882) konnte sich in packenden Rennen gegen ihre Konkurrentinnen durchsetzen und sicherte sich den Qualifikationsplatz im Einer der Frauen (CW1x). Franz Werner (Pirnaer RV) zeigte eine beeindruckende Leistung und errang den Sieg im Einer der Männer (CM1x). Im Mixed-Zweier (CMix2x) bewiesen Anne Kistenpfennig (Mainzer RV) und Aaron Fuchs (Berliner RC) ihr Können und gewannen mit einer herausragenden Teamleistung.

Hendrik Bohnekamp, Hauptorganisator der Veranstaltung, freute sich über den Verlauf der Veranstaltung und die rege Teilnahme: "Wir waren wirklich positiv überrascht über die hohe Teilnehmerzahl und das Engagement der Athletinnen und Athleten. Ein großes Dankeschön geht an alle Sportlerinnen und Sportler, die teilweise eine lange Anreise auf sich genommen haben. Besonders möchten wir uns bei Sina Burmeister, Trainerin im Ulmer Ruderclub Donau, und Christian Lossmann, Präsident des Stralsunder Ruderclubs, für ihre Unterstützung bedanken. Ebenso danken wir der Tourismusbehörde Warnemünde, die uns den Wettkampf ermöglicht hat und uns Ende Juli erneut die Möglichkeit gibt, hier für die Weltmeisterschaften zu trainieren."

Ausblick auf die Weltmeisterschaft

Für die Weltmeisterschaft werden die Karten neu gemischt und eine komplett neue Mannschaft zusammengestellt. Da die deutsche Mannschaft für die WM größer sein wird als die für die EM, gibt es auch zusätzliche Startplätze. Dies liegt daran, dass neben den olympischen Bootsklassen auch die nicht-olympischen und Junioren-Bootsklassen gemeldet werden. Interessierte Sportler sind herzlich eingeladen, sich bei Hendrik Bohnekamp zu melden. Die Nominierungskriterien für die WM sind auf rudern.de veröffentlicht.