Die RBL-Saison 2025 wirft ihre Schatten voraus!

Die Ruder-Bundesliga wird in ihrer 17. Saison an bekannten und neuen Regattastandorten Station machen:

24. Mai 2025: Gießen

14. Juni 2025: Mülheim an der Ruhr

23. August 2025: Kassel

30. August 2025: Essen (TVK)

20. September 2025: Münster

„Wir freuen uns, dass mit Gießen und Essen zwei Vereine auf den RBL-Zug aufgesprungen sind und in diesem Jahr erstmalig einen Renntag bei sich ausrichten werden“, so Rolf Warnke, der im Kernteam die Kommunikation mit den Ausrichtern verantwortet. „In den nächsten Wochen werden wir mit allen Ausrichtern Details besprechen, um die Veranstaltungen bestmöglich vorzubereiten. Dabei nehmen wir die im letzten Jahr erhobenen Ergebnisse der Teambefragungen zum Anlass, weitere Verbesserungen umzusetzen, z. B. wird es digitale Ergebnislisten geben.“

Einige Teams der letzten Saison haben bereits signalisiert, auch in diesem Jahr an den Start zu gehen. Um die Saison für die Teams und die Ausrichter attraktiver zu gestalten, dürfen gerne auch neue Teams für die Frauen- oder Männer-Liga melden. „Wir hatten bereits Ende 2024 Anfragen neuer Mannschaften, die in diesem Jahr erstmalig starten wollen. Gerne stehe ich für Eure Fragen zur Verfügung und werbe dafür, Teil dieser großartigen Ruderveranstaltung zu werden“, sagt Carsten Böhning.

Meldeschluss ist der Freitag, der 28. Februar 2025!

Tobias Weysters, Vorsitzender des Ressorts Wettkampfwesen betont: „Ich freue mich sehr auf eine RBL-Saison 2025 mit fünf Renntagen. Ein großes Dankeschön geht an das gesamte Kernteam der RBL, das über den Winter intensiv an der Vorbereitung gearbeitet hat!“

Fragen beantworten Euch gerne Carsten Böhning, Rolf Warnke und Tobias Weysters.