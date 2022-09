Die schnellsten (Inklusions-) Klassen 2022 stehen fest!

Auch in diesem Jahr suchte die Deutsche Ruderjugend mal wieder die schnellsten (Inklusions-) Klassen Deutschlands der Jahrgänge 4 - 12. Insgesamt nahmen in diesem Jahr an der DRJ-Aktion "Rudersport und Schule - gemeinsam noch stärker" wieder über 2300 Kinder und Jugendliche aus insgesamt 36 Schulen teil.

Vorab konnte, wie immer, ein Aktionspaket bei der Deutschen Ruderjugend bestellt werden, das Urkunden, Plakate und verschiedenste Give-Aways beinhaltete und den Schüler*innen bereits am Wettkampftag große Freude bereitete.

In den Jahrgängen 4-12 fanden sich im Zeitraum von September 2021 bis zum 30. Juli 2022 Achter-Teams aus einer Klasse zusammen, die jeweils eine Strecke von 2000m auf Ruderergometern zurücklegten. Nicht nur für die SchülerInnen, sondern auch für die LehrerInnen ist dieser Tag ein besonderes Highlight und wird mittlerweile in das reguläre Sportprogramm vieler Schulen erfolgreich integriert.

Und das sind die Sieger*innen:

Die schnellsten Klassen des Jahrgangs 4 1. Platz Grund- und Gemeinschaftsschule Tellingstedt Gesamtzeit 09:15,0 Minuten 4b Mika Knispel, Lasse Krüger, Jella Tschinke, Justin Zarp, Alexander Haimayer, Mitch Wirth, Aqeei Kouli und Emma Peters 2. Platz Grundschule am Krimnicksee Senzig Gesamtzeit 09:50,3 Minuten 4b Jakob Bauer, Friedrich Lange, Ben Kaluza, Philipp Behrendt, Josi Semerad, Greta Heilmann, Lana Lettau und Lina Muschik 3. Platz Grund- und Gemeinschaftsschule Tellingstedt Gesamtzeit 10:03,9 Minuten 4a Tim Prehn, Thore Hansen, Rovan Battal, Elias Birkner, Saad Al-Hakimi, Amy Fiona Tank, Mohamad Ali Ramia und Sydne-Emily Sander

Die schnellsten Klassen des Jahrgangs 5 1. Platz Altes Gymnasium Flensburg Gesamtzeit 07:59,3 Minuten KTS 5c Team 1 2. Platz Domschule Schleswig Gesamtzeit 08:11,0 Minuten 5c Eric Auen, Noah Chahrour, Kilian Hentzsch, Nami Greifsmühlen, Maximilian Petersen, Mohammed Maira, Emil Hagemann und Emma Mischik 3. Platz Gemeinschaftsschule Mölln Gesamtzeit 08:12,3 Minuten Lauenbergische Gelehrtenschule 5b Luan Löding, Lasse Björk, Felix Worm, Lucy Czarniak, Maximilian Buderhus, Raphael Cahuet, Melia Strehl und Taavis Jean-Pierra Helmut Ancion

Die schnellsten Klassen des Jahrgangs 6 1. Platz Domschule Schleswig Gesamtzeit 07:22,0 Minuten 6b Luca Rentsch, Julian Behder, Marcel Derkon, Jonte Görrissen, Friederike Jensen, Niklas Kolz, Lars Lüdrichsen und Nick Reimann 2. Platz Elsa Brandstörm Schule Elmshorn Gesamtzeit 07:23,0 Minuten 6a-EBS Hannes Bräuer, Nienke Schneider, Jonna Mielke, Paul Terhellen, Mariella Schuhknecht, Louis Hertwig, Tim Westphal und Jonathan Peschmann 3. Platz Grund- und Gemeinschaftsschule Tellingstedt Gesamtzeit 07:29,5 Minuten 6a Leon Wandmarker, Ron Droßmann, Bedran Altun, Johanna-Marie Hansen, Neele Blumenstiel, Marie Sophie Wiegratz, Jette Illing und Romus Bornhold

Die schnellsten Klassen des Jahrgangs 7 1. Platz Gymnasium Philippinum Weilburg Gesamtzeit 06:56,2 Minuten 7f Johann W., Arthur K., Ben D., Marcel H., Matti H., Phil K., Fynn K. und Henryk S. 2. Platz Domschule Schleswig Gesamtzeit 07:04,1 Minuten 7a Cem Kök, Hannes Neumann, Eliyas Akbari, Finlay Benz, Carl Aven Diering, Matti Jahnke, Johann Klooß und Rouven Renk 3. Platz Helene Lange Gymnasium Hamburg Gesamtzeit 07:05,0 Minuten 7e Lila Heimann, Noa Horwitz, Emilio Tun Tügel, Jonathan Verbeet, Dominik Vieth, Christoph Schellein, Philipp Sommer und Lleyton Peters

Die schnellsten Klassen des Jahrgangs 8 1. Platz Friedrich Wilhelm Gymnasium Gesamtzeit 06:47,1 Minuten Klasse 8 Lenny Pfeiffer, Elia Lünsbrink, Mika Luc Schilling, Henri Philippson, Noah Berghoff, Benedikt Lill, Kian Jahanbin und Felix Wagner 2. Platz Elly-Heuss-Schule Wiesbaden Gesamtzeit 06:55,1 Minuten 8f E.W., P.B., M.P., K.P., F.K., L.K., J.F. und B.B. 3. Platz Grund- und Gemeinschaftsschule Tellingstedt Gesamtzeit 06:56,2 Minuten 8c Jos Jäger, Rojhat Zimmermann, Lenny Iven Reitz, Leon Schubert, Jeremy-Jason Janner, Ricardo Mätzke, Iven Kjell Knispel und Robin Simmon

Die schnellsten Klassen des Jahrgangs 9 1. Platz Friedrich Wilhelm Gymnasium Gesamtzeit 06:59,3 Minuten Klasse 9 Jakob Jungk, Oskar Berg, Jasper Jörgensen, Flora Heinrich, Rhea Münz, Yannik Filfil, Valentino Reissberger und Maximilian Koschinski 2. Platz Grund- und Gemeinschaftsschule Tellingstedt Gesamtzeit 07:28,7 Minuten 9b Luca Kuberg, Hannes Wilhelm Köhn, Nico Dreier, Johanna Rau, Sünne Jeronimus, Friedrich Max Heesch, Svenja Höft und Theresa Lembke 3. Platz Grund- und Gemeinschaftsschule Tellingstedt Gesamtzeit 07:41,1 Minuten 9a Henrik Griebel, Filip Fink, Fabian Rene Drews, Jule Fee Albusberg, Tiade Speck, Kilian Ovens, Malin Zernika und Helena Anna Dahlmann

Die schnellsten Klassen des Jahrgangs 10 1. Platz Friedrich-Wilhelm Gymnasium Gesamtzeit 06:21,5 Minuten Klasse 10 Otto Könemann, Denis Schäfer, Bruno Bürger, Malte Scherren, Noah Wiese, Julius Kahl, Marianne Vitalis und Thorben Höft 2. Platz Alexander von Humboldt Gymnasium Gesamtzeit 06:28,0 Minuten 10.3 AvH Emily Kühn, Moritz Lange, Bela Grimm, Max Zoworka, Georg Duderstadt, Julia Marow, Christos Parportsis und Duncan Nobis 3. Platz Grund- und Gemeinschaftsschule Tellingstedt Gesamtzeit 06:31,7 Minuten 10b Yannick Fahi, Mati Vehrs, Tim Niklas Jung, Joshua Grewe, Jana Groht, Hannes Jakob Schlüter, Malte Kleistner und Mareike Mehrens