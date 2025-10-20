Digitale Inventarisierung im DRV

Die Geschäftsstelle des Verbandes freut sich über den Bewilligungsbescheid der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung. Die Stiftung unterstützt die Einführung von digitalen Werkzeugen mit finanziellen Mitteln im Zeitraum vom 01.10.25-30.09.26. "Als großer Ruderverband haben wir die Herausforderung, viel wertvolles Boots- und Sportmaterial für unsere Athleten und Wanderruderer national und international logistisch zu organisieren, und in Stand zu halten. Moderne digitale Hilfsmittel werden uns helfen, unsere Werte einerseits automatisch zu verfolgen, und anderseits jederzeit einen optimalen Überblick für uns selber und unsere Berichtsverpflichtungen zu generieren", sagt Dr. Frank-Roman Lauter, der sich seit Anfang August im Bereich Digitalisierung der Geschäftsstelle engagiert.



"Ich freue mich, daß wir die Timly Software AG als Partner für die Einführung der notwendigen digitalen Werkzeuge identifiziert haben, und die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung für eine finanzielle Unterstützung während der Einführungsphase gewinnen konnten", führt Dr. Lauter weiter aus. In den nächsten Monaten wird die Software-Struktur nach den Bedürfnissen des DRV konfiguriert, und mit DRV-Inhalten gefüllt werden.