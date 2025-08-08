Drei deutsche Boote starten heute auf der U19-WM in Trakai – Platzierungen für Finalwege im Fokus

Am Freitagvormittag steigen die ersten drei deutschen Crews bei den U19-Weltmeisterschaften in Trakai (Litauen) ins Rennen ein. In Viertel- und Halbfinals geht es darum, sich mit einem Top-3-Platz die bestmögliche Ausgangsposition für die Finaltage zu sichern.

10:08 Uhr – Juniorinnen-Einer (JW1x), Anna Yuri Koseki (RV Wandsbek)

Trainer: Friedrich Kaiser

Der Frauen-Einer ist mit 27 Booten die am stärksten besetzte Klasse. Favoritin ist die Griechin Varvara Lykomitrou, amtierende U23- und U19-Europameisterin. Auch Esther Fuerte Chacon (ESP) und Maria Hauser (AUT) gehören zum engsten Medaillenkreis. Anna Yuri Koseki trifft im Viertelfinale auf Starterinnen aus Tunesien, Dänemark, Griechenland, Lettland und Australien. Das wird eine echte Standortbestimmung in diesem Feld. Die ersten drei Boote erreichen das Halbfinale, Platzierungen entscheiden über die jeweilige Halbfinal-Zuordnung.

10:28 Uhr – Juniorinnen-Doppelzweier (JW2x), Anna Keller (HRV Böllberg/Nelson) / Greta Amort (Lübecker RG)

Trainer: Björn Lötsch

Im Halbfinale 1 warten u. a. die EM-Siegerinnen Diavati/Ntara (GRE), Australien, Polen, die Schweiz und Südafrika. Nur die drei Erstplatzierten ziehen direkt ins A-Finale ein, die übrigen Boote kämpfen später im B-Finale um die Ränge 7–12. Keller/Amort wollen ihre starken Trainingsleistungen bestätigen und den Sprung in die Medaillenentscheidung schaffen.

10:40 Uhr – Junioren-Doppelzweier (JM2x), Felix Krones (USV TU Dresden) / Julius Klein (Hanauer RC Hassia)

Trainer: Jan Pötschke

Das Halbfinale ist prominent besetzt: Griechenland mit Giannoulis/Mouselimis gilt als Favorit, dazu kommen starke Crews aus den Niederlanden, der Schweiz, Polen und Australien. Krones – 2024 U19-Weltmeister im Vierer – und Klein – U19-Vizeweltmeister im Doppelzweier – peilen einen der drei Finalplätze an, um am Sonntag um Edelmetall zu kämpfen. Heute können beide schon einmal die Konkurrenz testen.

Statement Paul Zander (Bundestrainer U19-Nationalmannschaft): „Wir haben heute drei Rennen, in denen es sofort um die Weichenstellung für die Finaltage geht. In allen Booten treffen unsere Athletinnen und Athleten auf absolute Topgegner. Anna Yuri Koseki will ins Halbfinale, der Doppelzweier der Juniorinnen und der Junioren möchte den direkten Sprung ins A-Finale schaffen. Jeder Platz zählt, denn er bestimmt die Bahnverteilung und die Gegner im nächsten Lauf.“