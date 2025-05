Drei Köpfe, ein Ziel: Rudern in Deutschland voranbringen

Seit dem Rudertag im Oktober 2024 ist im Deutschen Ruderverband (DRV) eine neue Ära angebrochen: Erstmals übernehmen hauptamtliche Vorstände die Leitung zentraler Bereiche. Nach einer kurzen Übergangsphase sind Alexander Kersten (Finanzen & Verwaltung), Robert Sens (Leistungssport) und Sina Burmeister (Jugend) seit März 2025 vollständig im Amt – mit klaren Zuständigkeiten und einer transparenten Vertretungsregelung.

Alexander Kersten – Zahlen, Struktur, Strategie

Der Vorstand Finanzen & Verwaltung, Alexander Kersten, sorgt dafür, dass im DRV alles rund läuft: Von der Personalbetreuung der Hauptamtlichen in Hannover und Ratzeburg über Etatplanung, Buchhaltung und Steuerangelegenheiten bis hin zur Verantwortung des Marketings und der Betreuung von Sponsoren. Auch die strategische Verankerung von Nachhaltigkeit in der Verbandsarbeit fällt in seinen Aufgabenbereich. Außerdem ist er als Sprecher des Vorstands die Schnittstelle zum Präsidium.

Robert Sens – Fokus auf Spitzenleistung

Der Vorstand Leistungssport, Robert Sens, verantwortet die strategische Ausrichtung des Spitzensports im DRV. Er koordiniert das Trainerteam – vom Chef- über Bundestrainer bis hin zu den Stützpunkten – und sorgt für disziplin- und sportwissenschaftliche Betreuung. Die Athletenvertreter sind sein direktes Sprachrohr zu unseren Ruderinnen und Ruderern. Außerdem verantwortet er Vorbereitungen für die Olympischen und Paralympischen Spiele und pflegt den Austausch mit nationalen und internationalen Verbänden.

Sina Burmeister – Vielfalt, Jugend, Zukunft

Die Dritte im Bunde, Sina Burmeister, die Vorständin Jugend, setzt sich mit Nachdruck für die Belange der jungen Generation ein. Sie betreut das Personal der Deutschen Ruderjugend, organisiert den Bundeswettbewerb und verantwortet das Budget der DRJ. Ebenfalls in ihren Händen liegt die Weiterentwicklung von Vereinen und Verband sowie die Koordinierung aller Fachressorts – von Wanderrudern und Breitensport über Umwelt & Reviere bis zu Bildung und Wettkampf. Ein besonderes Augenmerk legt sie auf die Förderung ehrenamtlichen Engagements sowie auf Maßnahmen zur Mitgliedergewinnung und -bindung. Außerdem ist sie Ansprechpartnerin für Inklusion, Gleichstellung und Safe Sport.

Ausblick

Mit der Etablierung hauptamtlicher Vorstände schafft der DRV eine professionelle Grundlage für die Zukunft. Kersten, Sens und Burmeister bündeln ihre Kompetenzen, um das Rudern in Deutschland leistungsstark, inklusiv und zukunftsfähig weiterzuentwickeln – für den Spitzensport, den Nachwuchs und alle, die die Faszination Rudern teilen.