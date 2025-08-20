Dritter Renntag der RBL am 23. August 2025 auf der Fulda in Kassel

Am kommenden Samstag springt die Startampel auf der Fulda in Kassel auf grün. Acht Frauenachter, 14 Männerachter und zum ersten Mal in dieser Saison auch Juniorinnen- und Juniorenachter sorgen für spannende Rennen und Gänsehautmomente auf der Sprintdistanz.

Nach dem Ausflug der sechs bestplatzierten RBL-Teams bei den Finals in Dresden geht es nun wieder im bekannten RBL-Modus um den Tagessieg und wichtige Punkte in der Tabelle. Dabei wird sich zeigen, wie die Teams über die Sommerpause gekommen sind.

Die aktuelle Tabelle der Frauen zeigt, dass mit dem Meenzer Express, dem HavelQueen-Achter und den Alstersprinterinnen auf jeden Fall zu rechnen ist. Nach zwei Renntagen sind die Damen punktgleich. Dahinter lauern der Kötter Services Ruhr-Achter Essen Kettwig und auch beim Osnabrück Achter ist ein Aufwärtstrend zu erkennen. Spannende Bord-an-Bord-Rennen sind also garantiert und bei, nach Kassel, noch zwei ausstehenden Renntagen zählt jeder Punkt auf dem Weg zu einer guten Tabellenplatzierung am Saisonende.

Bei den Männern führt das Autosen Sprintteam Mülheim die Tabelle bereits mit einem Vorsprung von vier Zählern an. Fraglich also, ob die Verfolger Amazone-Achter Osnabrück und Melitta Achter Minden – „Team Black“ in Kassel nochmal angreifen können. Zum Kreis der Kandidaten für den Tagessieg zählen auf jeden Fall auch der „Häuser unserer Zukunft“ – Ottoachter Magdeburg, die in Dresden aufsteigende Form bewiesen haben sowie der Mainzer Achter und der Germania Achter aus Frankfurt.

In der zweiten Tabellenhälfte sind vier Mannschaften punktgleich, sodass hier die Trainingsarbeit über den Sommer entscheidend sein dürfte, wer am Ende des Renntags weiter in der Tabelle nach oben klettert. Mit Unterstützung der heimischen Fans kann der Dr. Schumacher Kassel Achter vielleicht den Heimvorteil für eine Überraschung nutzen.

Die Gewässerkenntnisse nutzen auch ein Juniorinnen- und ein Juniorenachter aus Kassel, die für die Junior-Liga gemeldet haben. Die Juniorinnen kämpfen gegen das Team aus Alt-Werder-Magdeburg um den Tagessieg. Bei den Junioren wird das Meldefeld mit den Mannschaften aus Magdeburg und Alt-Werder/Weißenfels komplettiert.

„Dass wir seit Jahren an der Untergrenze der erforderlichen Mannschaften für einen Ligabetrieb unterwegs sind, ist kein Geheimnis. Mit der Etablierung einer Junior-Liga schaffen wir die Möglichkeit, junge Teams an den Ligabetrieb heranzuführen. Die jungen Teams von heute sind die RBL-Teams von morgen.“, ist sich das RBL-Kernteam sicher.

Wer die Rennen in Kassel am kommenden Samstag nicht live vor Ort verfolgen kann, profitiert ab den Achtelfinals (ab 11:46 Uhr) vom Livestream auf https://sportdeutschland.tv/rudern

Der Stream wird wieder professionell von PPT bereitgestellt und von dem etablierten Moderatoren-Duo Anne Tjorven Büßen und Julian Eerland kommentiert.

Renneinteilungen und Ergebnislisten zu den einzelnen Läufen stellt das Team Stöbe unter https://www.ppt-gmbh.de/live-streams/ruder-bundesliga/ bereit.

„Das Team vom Kasseler Regattaverein um Valentin Schmid und Samantha Schmidt hat den Renntag mit viel Engagement vorbereitet. Dazu gehört auch ein Rahmenprogramm unter anderem mit Tretboot- sowie Schülerrennen in der Mittagszeit. Nicht zu vergessen sind auch die zahlreichen Helferinnen und Helfer, die im Hintergrund zum Gelingen der Veranstaltung beitragen. Dafür ein großes DANKESCHÖN“, sagt Rolf Warnke aus dem RBL-Kernteam.