DRJ Coastal Camp bei strahlendem Sonnenschein in Stralsund

Vom 07.07-09.07 nahmen mehr als 20 Jungen und Mädchen am DRJ Coastal Camp in Stralsund statt. Bei strahlendem Sonnenschein wurde auf offener See gerudert und auch die Nebenaktivitäten, wie das Sightseeing, kamen nicht zu kurz.

Das Wochenende startete mit einer Theorieeinheit, wo die Grundlagen des Coastal Rowing erklärt wurden. Anschließend ging es am Samstag und Sonntag fleißig in die Boote zum Üben. Fokussiert wurde sich hierbei auf den Beach Sprint.

Zwischen den Einheiten auf dem Wasser wurde eine Stadttour durch Stralsund gemacht, zusammengesessen und viel gelacht.

„Das Miteinander war beeindruckend. Alle waren engagiert dabei und wir hatten unglaublich viel Spaß auf und neben dem Wasser. Viele haben auch das Coastal Rowing für sich entdeckt und würden gerne wieder ins Boot steigen.“, reflektiert Anna Fischbach aus dem aktuellen BFD-Jahrgang.

Ein großer Dank geht an das Team des aktuellen BFD-Jahrgangs für die Organisation und Durchführung des Einsteigerlehrgangs.