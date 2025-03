DRV-Ausbildung Trainer C Breitensport 2025

DRV-Ausbildung Trainer/-in C Breitensport 2025 an der Ruderakademie Ratzeburg, 10.-21.02.2025

Motto: „Ich kann das ja. Rudertrainer*in sein“

Inmitten des Ratzeburger Sees liegt die wunderschöne, namensgebende Inselstadt und darin der Ort des Geschehens: die Ruderakademie Ratzeburg. Für 12 Tage wurde sie von der wohl heterogensten Gruppe bewohnt, die sicher mit ihrer bunten Zusammensetzung auch vor Ort für Verwunderung gesorgt hat. 26 Rudernde von jung bis alt, die von Kindergruppen bis Seniorengruppen, vom Breitensport bis zum Leistungssport einfach alle unterrichten wollen, die den Rudersport auch so sehr lieben. Echte Ruderbegeisterte kommen von überall her und wollen überall zum Rudern hin.

Dass das Rudern im Februar nicht planbar ist, wurde uns schnell klar, als die Seen vor der Akademie nach wenigen Tagen zugefroren sind. Zu unserem Glück haben wir es vorher gemeinsam aufs Wasser geschafft und sogar Videomaterial erstellt, das wir mithilfe von Reinhart Grahn lernten zu analysieren. Nicht nur seine außergewöhnliche Einführung in die forschungsbasierte Entwicklung der Rudertechnik, die Impulse für Anfängerübungen im Boot als auch das über den Tellerrandschauen zu verschiedenen Leitbildern, brachten uns neue Erkenntnisse und Ideen zur eigenen Trainingsgestaltung. Im Laufe der Zeit an der Akademie haben wir Einblicke und Wissen in allen erdenklichen Themen rund ums Rudern erhalten. Angefangen und aufgehört haben die Themenblöcke in Praxis und Theorie unter der gelungenen und abwechslungsreichen Leitung von Andreas König, dem Bildungsreferenten des Deutschen Ruderverbandes. Vom selbstständigen Planen und Durchführen von Sportstunden, über Input zum Para Rudern und Coastal Rowing, ehrenamtliche Vereinsarbeit, Aufsichtspflicht, Umweltschutz, Sicherheit auf dem Wasser bis hin zur Dopingprävention und Sensibilisierung zur sexuellen Gewalt, war alles dabei.

Motivation und Kompetenz strahlten auch die vortragenden Gastdozenten und Dozentinnen zu den Themen Sportmedizin, Rudertechnik, Ernährung, Kommunikation, Trainingsprinzipien und -planung, Boote trimmen und Stabilisations- und Beweglichkeitstraining aus. Praktischerweise können wir jetzt auf eine ausführliche Materialsammlung zum Herunterladen zugreifen. Somit stehen uns sowohl die Folien der Vortragenden als auch selbst erstellte Plakate, Trainingspläne und sogar Fotos der Ausbildung zur Verfügung.

Intensive lange Tage wurden durch exzellente Verpflegung und Wohlfühlkaffeepausen versüßt. Neben den Themen des Lehrgangs wurde von allen Teilnehmenden der vielfältige Austausch innerhalb der Gruppe als große Inspiration für die Arbeit im eigenen Verein empfunden. Die Akademie stellt einen perfekten Rahmen zum Weiterentwickeln dar und abends übernimmt die fußläufige Gaststätte „Lavastein“ den Posten.

Besonders gut hat uns gefallen, dass die Ausbildung neben den geplanten Programmpunkten das wurde, was wir daraus gemacht haben. Wir hatten viel Einfluss auf die Gestaltung der Zeit durch eigene Präsentationen, Ausarbeitungen und geplante Abendprogramme, Morgenzeitungen oder Zwischenspiele (Kicks). Wir hatten viel Spielraum, aus der Ausbildungszeit das rauszuholen, was wir zum Reingeben bereit waren.

Da hatten wir einfach Glück, dass jeder Mensch anders ist, sowie auch jeder Ruderschlag, sodass wir auf unzähligeOrangenmomente zurückschauen können!