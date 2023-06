DRV-Erklärung zur Entscheidung von WorldRowing

Der Ruder-Weltverband WorldRowing hat am Mittwoch (7. Juni 2023) bekannt gegeben, dass Sportler aus Russland und Belarus 2023 an den verschiedenen Weltmeisterschaften als neutrale Athleten unter strikten Bedingungen und in wenigen Bootsklassen teilnehmen dürfen.

Zur Entscheidung von WorldRowing gibt der Deutsche Ruderverband folgende Erklärung ab:

„Die Entscheidung von WorldRowing, russische und belarussische Sportler eingeschränkt zur Teilnahme an den vier Weltmeisterschaften 2023 zuzulassen, ist mit der heutigen Veröffentlichung final. Der Prozess der Entscheidungsfindung war durchaus nicht einfach, im internationalen Rudern wurden umfängliche Diskussionen geführt. Als DRV danken wir WorldRowing dafür, dass klare Bedingungen für die weiteren Wettkämpfe bestehen. Die Entscheidung von WorldRowing stellt, unter den gegebenen Umständen, einen ausgewogenen Weg im Sinne des Sports dar. WorldRowing setzt damit weiterhin auf die konsequente und individuelle Prüfung von Sportlern, wie das wegweisend bereits 2016 als Folge des russischen Staatsdopings umgesetzt wurde. Dieser Weg schmälert nicht die Leiden, die ukrainische Sportler:innen und Familien durch den russischen Angriffskrieg durchmachen. Der DRV unterstützt weiterhin intensiv gemeinsam mit der Stadt Hannover die ukrainischen Junioren-Ruderer:innen, so dass sie unseren gemeinsamen Sport in Sicherheit durchführen können. Uns ist bewusst, dass die Entscheidung von WorldRowing nicht der Linie des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) entspricht, doch ist es eine Entscheidung im Sinne des Sports.“

Hier gelangen Sie zur englischen Presseerklärung von WorldRowing zur Wiederzulassung von Ruderern aus Russland und Belarus: https://worldrowing.com/2023/06/07/world-rowing-allows-neutral-athletes-holding-russian-and-belarusian-passports-for-2023-world-rowing-championships-under-strict-participation-conditions/