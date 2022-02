DRV-Klausurtagung: Strukturreform nimmt Fahrt auf!

Einmal im Jahr treffen sich das Präsidium und der Länderrat zusammen mit den hauptamtlichen Kräften des Deutschen Ruderverbandes im Rahmen einer Klausurtagung, mit dem Ziel, die Verbandsarbeit weiter voranzubringen. In diesem Jahr stand die DRV-Strukturreform im Fokus.

Aufgrund der derzeitigen coronabedingten Lage wurde die in Präsenz geplante Veranstaltung kurzfristig umgeplant und komplett digital durchgeführt. Bis zu 40 Personen aus Ehrenamt und Hauptamt trafen sich am Samstag, 12. Februar 2022 zum ganztägigen Austausch. Die Veranstaltung diente als Kick-Off für die neue DRV-Struktur, über die im Oktober 2022 auf dem Rudertag in Hannover abgestimmt werden soll.

Nach der Begrüßung durch den DRV-Vorsitzenden Moritz Petri stellte Dr. Martina Schott die neue DRV-Struktur vor. Anschließend konnten Verständnisfragen geklärt und in fünf Kleingruppen über einzelne Aspekte und Positionen konstruktiv diskutiert werden. Nach der Gruppenarbeit wurden dann die wichtigsten Erkenntnisse aus den fünf Arbeitsgruppen zusammengetragen und im Plenum besprochen.

Nach dem direkten Austausch fanden mehrere TED-Umfragen zu den Punkten neue DRV-Struktur, Vereinsrat, Gendern der Satzung, Organe sowie Gremien statt, um sich ein Meinungsbild von allen Teilnehmer: innen einzuholen.

Nach der Mittagspause stellte Dr. Lars Koltermann, Leiter der Satzungs-AG, einen möglichen Gliederungsentwurf der neuen Satzung vor. Auch hier konnte anschließend in Kleingruppen über einzelne Punkte diskutiert werden. Bevor Moritz Petri sich bei allen Teilnehmer: innen bedankte und sie ins Rest-Wochenende verabschiedete, wagte Cornelia Stampnik abschließend noch einen Ausblick und stellte allen Teilnehmer:innen den Meilensteinplan bis zum Verbandstag im Oktober vor.

Aus diesem intensiven Samstag wurden neue Erkenntnisse für die Strukturkommission sowie Satzungs-AG mitgenommen und einzelne Inhalte sowie die neue Satzung werden nun im Anschluss weiter ausgearbeitet.

„Die digitale Klausurtagung war ein guter Aufschlag, um die DRV-Strukturreform voranzutreiben. Nun freue ich mich auf den weiteren Austausch zur neuen DRV-Struktur mit unseren Vereinen.“, analysiert Moritz Petri.

Um den Vereinen die neue DRV-Struktur vorzustellen und sie auf die Reise zur neuen DRV-Struktur mitzunehmen, sind im weiteren Verlauf des Jahres verschiedene digitale Dialogforen geplant. Die Einladung für diese Veranstaltungen folgt im März 2022. Wir freuen uns bereits jetzt auf eine zahlreiche Beteiligung und einen regen Austausch.