DRV launcht erstmals einen Fan-Shop

Das ist Neuland beim Deutschen Ruderverband. Zum ersten Mal in der Geschichte des traditionsreichen Verbandes wird ein Fan-Shop präsentiert. Mit tatkräftiger Unterstützung des neuen Ausrüsters macron und dessen Vertriebspartner in Deutschland, peakzone, konnte der Shop in den letzten Monaten aufgebaut werden. Pünktlich zum Start der European Championships in München haben nun alle Interessierten die Möglichkeit, sich mit ausgewählten Produkten unserer Nationalmannschafts-Kollektion einzukleiden, um dem Team den Rücken zu stärken.

Das vielfältige Angebot beläuft sich zunächst auf die Einkleidung der DRV-Nationalmannschaften (A, U23, U19, Para). In Zukunft sollen noch ruderspezifische Freizeitkollektionen sowie die Einteiler und Wasserbekleidung unseres Partners Di-Bi folgen. Weitere Ideen sind bereits in einem Brainstorming erfolgt und sollen in den kommenden Monaten umgesetzt werden.

Vielfältige Möglichkeiten dank peakzone

Der Dank gilt insbesondere unserem Partner peakzone, der in den letzten Wochen mit Hochdruck daran gearbeitet hat, den Shop live zu schalten. Das Design wurde gemeinsam erarbeitet, der Bestellprozess, der Versand und der Druck laufen komplett über peakzone, die bei Fragen jederzeit zur Verfügung stehen. Auch Sportdirektor Mario Woldt freut sich, dass die Nationalmannschafts-Kollektion nun online ist. „Wir haben knapp 80.000 Mitglieder in Deutschland, in über 450 Vereinen. Ich würde mich freuen, wenn wir es schaffen, die Identifikation mit dem Verband und unseren Athletinnen und Athleten zu stärken. Die Nationalmannschafts-Kollektion kann ihren Teil dazu beitragen.“

Nun wünschen wir euch viel Spaß beim Shoppen. Hier geht es zum Shop.