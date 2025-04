DRV Masters-Championat 2025 in Werder (Havel) abgesagt

Der Ruder-Klub Werder (Havel) hat sich mit einer Mitteilung am 23.04.2025 an die Öffentlichkeit gewandt und informiert darüber, dass das für den 31. Mai und 1. Juni 2025 geplante DRV Masters-Championat in Werder (Havel) abgesagt werden muss.

In der Nachricht heißt es:

"Leider müssen wir die Ausrichtung des DRV Masters-Championats am 31.05./01.06.2025 in Werder (Havel) absagen. Die Stadt Werder (Havel) hat uns gestern ihre finale Entscheidung mitgeteilt und begründet die Absage mit den in diesem Jahr stattfindenden Baumaßnahmen zur Regattastrecken-Sanierung. Auch wenn das Ausschreibungsverfahren hierfür noch nicht begonnen hat und wir daher davon ausgehen können, dass vor Juni kein 'Spatenstich' erfolgen wird, lehnt die Stadt Werder (Havel) dennoch die Austragung von Kanu- und Ruder-Regatten für dieses Jahr ab, wobei die Hoffnung auf die Havel-Ruder-Regatta im September bestehen bleiben darf.

Ihr könnt Euch sicher vorstellen, dass wir mit dieser Entscheidung nicht einverstanden sind und wir im Vorfeld alles Erdenkliche dafür getan haben, die Stadt zum Umdenken zu bewegen. Nach vielen Diskussionen kam gestern nun die finale Absage von der Bürgermeisterin.

Wir hoffen, die Sportlerinnen und Sportler aus Ruder-Deutschland im September an einer frisch sanierten und voll funktionstüchtigen Regattastrecke zu unserer Havel-Ruder-Regatta begrüßen zu dürfen und entschuldigen uns (im Namen der Stadt Werder (Havel)) für diesen Ärger.

Der Vorstand des Ruder-Klub Werder (Havel)"

Weitere Informationen zur Havel-Ruder-Regatta im September folgen zu gegebener Zeit.