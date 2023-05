DRV nominiert sein Aufgebot für die EM in Slowenien

Der Deutsche Ruderverband (DRV) hat seine Nationalmannschaft für die Europameisterschaft vom 25. bis 28. Mai 2023 in Bled (Slowenien) nominiert. In zwölf der 14 olympischen Bootsklassen werden DRV-Athleten an den Start gehen, dazu kommen zwei nichtolympische Bootsklassen. Ein Fragezeichen steht noch hinter der EM-Teilnahme des Frauen-Achters. Die Nominierung erfolgte unter Vorbehalt, weil die Belastungsverträglichkeit mehrerer Ruderinnen noch überprüft werden muss. Das hat auch mit einem Trainingsunfall des Achters am vergangenen Freitag zu tun. Die Entscheidung fällt am kommenden Sonntag. „Wenn es möglich ist, wollen wir der sehr motivierten Mannschaft die EM-Teilnahme ermöglichen“, sagt Cheftrainerin Brigitte Bielig.

Größter DRV-Hoffnungsträger für die Europameisterschaft ist Einer-Weltmeister Oliver Zeidler, der am vergangenen Sonntag mit seinem Weltcup-Sieg in Zagreb in die Saison gestartet ist. Neu zusammengestellt wurde wie fast alle anderen Boote auch der Deutschland-Achter mit Marc Kamann als Schlagmann. Nicht nur beim Männer-Achter, sondern generell soll die EM zeigen, wie die neu zusammengestellten Boote funktionieren und wo im Hinblick auf die mit der Olympia-Qualifikation verbundene Weltmeisterschaft in Belgrad (3. bis 10. September 2023) noch Veränderungen vorgenommen werden müssen. Hoffnungen für die EM machen Cheftrainerin Bielig neben Zeidler vor allem der Frauen-Skull-Bereich mit dem Doppelvierer und dem Doppelzweier, der Männer-Doppelzweier mit Marc Weber und Jonas Gelsen sowie der Leichtgewichts-Doppelzweier der Männer, in dem Tokio-Silber-Gewinner Jonathan Rommelmann nun mit dem talentierten Paul Leerkamp zusammen rudert. Allzu hoch sind die DRV-Erwartungen nicht. „Wir haben auch innerhalb Europas sehr starke Konkurrenz“, meint Bielig, die sich dennoch auf „eine sehr spannende EM-Regatta“ freut.

Nicht bei der EM starten wird Alexandra Föster (RC Meschede), die bei der letzten Europameisterschaft 2022 in München mit Bronze die einzige Medaille in den olympischen Bootsklassen für die Aktiven des DRV geholt hatte. Sie arbeitet ihren verletzungsbedingten Trainingsrückstand auf und soll erst beim Weltcup in Varese im Juni ins Nationalteam zurückkehren. Der Frauen-Einer bliebt in Bled deshalb unbesetzt. Auch Olympia-Teilnehmerin Carlotta Nwajide (Deutscher Ruder-Club Hannover) steht krankheitsbedingt nicht im EM-Aufgebot. Hannes Ocik, bei den Olympischen Spielen in Tokio der Schlagmann des Deutschland-Achters, muss sich bei der EM mit der Rolle des Ersatzmanns begnügen.

Das EM-Aufgebot, Männer, Skull

Einer: Oliver Zeidler (Frankfurter RG Germania)

Doppelzweier: Marc Weber/Jonas Gelsen (Rudern und Sport Steinmühle Marburg/RC Nassovia Höchst)

Doppelvierer: Anton Finger/Max Appel/Moritz Wolff/Tim-Ole Naske (Berliner RC/SC Magdeburg/Berliner RC/RG Hansa Hamburg)

Leichtgewichts-Einer und Ersatz für -Doppelzweier: Arno Gaus (Bonner RG)

Leichtgewichts-Doppelzweier: Paul Leerkamp/Jonathan Rommelmann (Osnabrücker RV/Crefelder RC)

Leichtgewichts-Doppelvierer: Joachim Agne/Max Röger/Simon Klüter/Fabio Kress (Akad. RC Würzburg/RG Wiking Berlin/Mannheimer RV/Akad. RC Würzburg)

Frauen, Skull

Doppelzweier: Maren Völz/Leonie Menzel (RC Potsdam/RG Germania Düsseldorf)

Doppelvierer: Tabea Schendekehl/Pia Greiten/Frauke Hundeling/Sarah Wibberenz (RC Hansa Dortmund/Osnabrücker RV/Deutscher RC Hannover/RC Havel Brandenburg). Ersatz: Lisa Gutfleisch (Heidelberger RK)

Leichtgewichts-Doppelzweier: Marion Reichardt/Johanna Reichardt (beide Akad. RC Würzburg)

Männer, Riemen

Zweier: Julius Christ/Jannik Metzger (RTHC Bayer Leverkusen/Marbacher RV)

Vierer: Theis Hagemeister/Malte Großmann/Sönke Kruse/Mark Hinrichs (Frankfurter RG Germania/RC Favorite Hammonia Hamburg/RV Münster/Limburger Club für Wassersport)

Achter: Marc Kammann/Wolf-Niclas Schröder/Torben Johannesen/Jasper Angl/Olaf Roggensack/Benedikt Eggeling/Max John/Matthes Schönherr/Stm. Jonas Wiesen (Der Hamburger und Germania RC/RU Arkona Berlin/RC Favorite Hammonia Hamburg/Ruderverein Münster/RC Tegel Berlin/RC Favorite Hammonia Hamburg/Ol. RC Rostock/RC Potsdam/RG Treis-Karden)

Ersatz: Hannes Ocik (Schweriner RG), Paul Klapperich (Bonner RG)

Frauen, Riemen

Zweier: Hannah Reif/Lena Sarassa (RK am Wannsee/Crefelder RC)

Achter: Judith Guhse/Melanie Göldner/Luisa Schade/Lisa Holbrook/Anna Härtl/Sophie Leupold/Tabea Kuhnert/Nora Peuser/Stf. Larina Hillemann (Rendsburger RV/beide RC Potsdam/Hanauer RC Hassia/Frankfurter RG Germania/Pirnaer RV/SC Magdeburg/RU Arkona Berlin/Lübecker RG)

Ersatz: Lena Osterkamp (Deutscher RC Hannover)

Para-Bereich nominiert vier Boote

Der Para-Bereich im DRV hat seine vier Boote für die Europameisterschaft bereits in der letzten April-Woche nominiert. Die letzte EM 2022 in München verlief mit zwei Medaillen für die Paras erfolgreich, daran versuchen die Athleten anzuknüpfen. Im Frauen-Einer PR1 startet die letztjährige EM-Zweite Manuela Diening (RV Münster), im Männer-Einer PR1 Marcus Klempp (OR Rostock). Für den neuen Mixed-Zweier PR2 wurden Sylvia Pille-Steppat (Wilhelmsburger RC) und Paul Umbach (RC Nürtingen) nominiert. Den Mixed-Vierer PR3 bilden wieder Susanne Lackner (Mannheimer RV Amicitia), Jan Helmich (RC Hansa Dortmund), Marc Lembeck, Kathrin Marchand (beide RTHC Bayer Leverkusen) und Steuerfrau Inga Thöne (Ulmer RC Donau), die bei der letzten WM in Racice Silber und bei der EM Bronze geholt hatten.