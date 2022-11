Durchwachsene Leistungen beim Saisonauftakt in Dortmund

Der erste Leistungstest der Kaderathlet:innen in der neuen Saison ist absolviert. Am vergangenen Wochenende mussten sich die Aktiven am Samstag zunächst über die 2.000 m auf dem Ergo quälen, am Sonntag ging es dann aufs Wasser – 6 km auf dem Dortmund-Ems-Kanal mussten bei leichtem Gegenwind zurückgelegt werden. Zahlreiche Sportler:innen über alle Altersklassen hinweg hatten bereits im Vorfeld krankheitsbedingt abgemeldet.

„Die Ergometerwerte waren sehr durchwachsen. Beim Wettkampftest hat der Frauen-Skull-Bereich positiv abgeschnitten und gute Werte erzielt. Da haben wir einen guten Kaderstand. Aber in den anderen Disziplinbereichen waren die Leistungen sehr durchmischt und nicht zufriedenstellend, das sehen die jeweiligen Trainer aber genauso“, erklärt Cheftrainerin Brigitte Bielig. So setzte sich über die 6-km-Distanz im Frauen-Einer Pia Greiten (Osnabrücker RV, 25:40) vor Tabea Schendekehl (RC Hansa v. 1898 Dortmund, 25:54) und Maren Völz (RC Potsdam, 25:55) durch. Bei den Leichtgewichten gewann Marion Reichardt (Akademischer RV Würzburg, 25:57) mit nur einer Sekunde Vorsprung vor Viktoria Hory (SC DHfK Leipzig e.V., Abteilung Rudern, 25:58) und Katrin Volk (Ulmer Ruderclub Donau e.V., 26:04). „Pia Greiten hat ihre Sache sehr gut gelöst, sowohl auf dem Ergo als auch auf dem Wasser. Bei den leichten Skullerinnen hat Viktoria Hory positiv überrascht. Was sie als U23-Starterin abgeliefert hat, war schon ein gutes Ergebnis“, erklärt Bielig.

Gelsen überzeugt

Bei den Männern gewann - in Abwesenheit des erkrankten Weltmeisters Oliver Zeidler (Frankfurter Germania) - Jonas Gelsen (Ruder-Club Nassovia Höchst 1881 e.V., 22:25) vor seinem Trainingspartner Marc Weber (Rudern und Sport Steinmühle Marburg e.V., 22:42). Dritter wurde Oliver Holtz (Rostocker Ruder-Club von 1885 e.V., 22:57). In der Leichtgewichtsklasse siegte Finn Wolter (RC Witten, 23:10) vor Paul Leerkamp (Osnabrücker RV, 23:14) und Arno Gaus (Bonner RG; 23:24). „Jonas Gelsen hat auf dem Ergo und im Boot eine sehr gute Leistung gezeigt. Das war ein guter Lichtblick. Doch der Abstand der anderen Sportler war dann schon relativ groß. Mit Tim Ole Naske und Max Appel haben auch Athleten gefehlt, die sicherlich vorne hätten reinfahren können“, so Bielig und ergänzt. „Finn Wolter hat sich gegenüber den beiden Athleten aus dem WM-Doppelzweier, Paul Leerkamp und Arno Gaus, auf dem Wasser durchgesetzt."

Im Frauen- Zweier ohne fehlten über die 6.000 Meter viele Leistungsträgerinnen. Einige Boote wurden erst kurz vor dem Start zusammengesetzt. Den Sieg holten Lena Osterkamp und Katarina Tkachenko (Deutscher RC/RC Potsdam, 24:48). Vier Sekunden dahinter kamen Alissa Buhrmann und Annika Weber (Lübecker RG/Renn-Rugm. Mülheim, 24:52) ins Ziel. Auf Rang drei ruderten Andra Aumann und Mira Moch (RC Hansa Dortmund/Regensburger RK, 24:56)

Mit vier Sekunden Vorsprung ging der Sieg im Männer-Zweier ohne an Paul-Eric Klapperich und Jasper Angl (Bonner RG/RV Münster, 22:05) vor Torben Johannesen und Wolf Niclas Schrödinger /RU Arkona Berlin/RC Favorite Hammonia, 22:09). Dritte wurden Olaf Roggensack und Mattes Schönherr (RC Tegel/RC Potsdam, 22:10). „Im Männer-Riemen-Bereich gibt es wie man es aus den vergangenen Jahren schon kennt kein Spitzenboot, alle sind recht eng beieinander“, erklärt die Cheftrainerin.

Erik Meister und Jonas Bold (Rgm. RG Wiking Berlin/Rugm. Rotation Berlin) gingen als einziges Boot im leichten Zweier ohne an den Start und kamen nach 24:31 Min ins Ziel.

Im Para Frauen-Einer setzte sich Manuela Dienig (RV Münster, 22:45) vor Sylvia Pille-Steppat (Wilhelmsburger RC, 23:15) durch. Bei den Männern siegte Paul Umbach (RC Nürtingen, 20:59) vor Leopold Reimann (Rüdersdorfer Ruderverein Kalkberge e.V., 21:51).Ohne Konkurrenz ging Jan Helmich (Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund, 26:59) im PR3 M1x an den Start.

Die Veranstaltung war gut organisiert und durchgeführt und die Zeitnahme lief reibungslos. Vielen Dank an den Ausrichter“, so Bielig.

Alle Ergebnisse findet ihr hier.