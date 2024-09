Einladung zur digitalen "Denkwerkstatt Verein" mit Moritz Petri am 25.09.2024

Der Deutsche Ruderverband lädt zur nächsten digitalen "Denkwerkstatt Verein" am Mittwoch, 25. September 2024 von 19.30 bis 21.00 Uhr ein.

Wir möchten euch an diesem Abend ein Update zu unserer Lernplattform "ATTENTION" geben und mit unserem DRV-Vorsitzenden Moritz Petri über den Rudertag im Oktober in Halle an der Saale sowie den damit verbundenen nächsten Schritten sprechen.

Natürlich werden wir auch wieder mit euch in den Austausch gehen und u.a. die Schwerpunktthemen für 2025 herausarbeiten.

Und so meldet ihr euch an:

Sendet uns euren Namen, Verein sowie eure E-Mail-Adresse per E-Mail (cornelia.stampnik@rudern.de) zu.

Die Zugangsdaten für die Zoom-Konferenz mailen wir kurz vor dem Termin zu.

Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen!

Weitere Informationen zum Format findet ihr hier.