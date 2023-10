Neues Online-Format: „Denkwerkstatt Verein“ am 29.November 2023

Die Fachressortvorsitzende für Verbandsentwicklung und Vereinsservice, Dr. Martina Schott, möchte einen Austausch zwischen den Mitgliedsvereinen des Deutschen Ruderverbands schaffen, damit „das Rad nicht zweimal erfunden werden muss“. Zu diesem Thema steht sie Rede und Antwort und lädt alle Ruderkameradinnen sowie Ruderkameraden zum neuen Online-Format "Denkwerkstatt Verein“ ein.

Die Auftaktveranstaltung findet am Mittwoch, 29. November 2023 von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr statt.

Worum soll es in der „Denkwerkstatt Verein“ gehen?

In der „Denkwerkstatt Verein“ treffen sich Menschen, die in ihren Rudervereinen organisatorische Aufgaben übernehmen. Es geht darum unsere Arbeit für den Verein leichter und professioneller zu machen, indem wir unser Wissen erweitern, gemeinsam Lösungen erarbeiten und uns mit anderen austauschen.

In Zukunft soll in keinem Ruderverein mehr „das Rad zweimal erfunden werden. Wir wollen lieber rudern, anstatt Doppelarbeit zu leisten!

In der „Denkwerkstatt Verein“ werden wir gemeinsam an Fragen arbeiten, die die Teilnehmenden einbringen, d.h. sie steuern die Themenauswahl der „Denkwerkstatt Verein“.

Außerdem haben wir gemeinsam mit Swiss Olympic eine „Vereinsmatrix“ vorbereitet. Diese „Vereinsmatrix“ deckt alle wichtigen Handlungsfelder in Vereinen ab und macht deutlich, was in diesen Bereichen getan werden kann, um den Verein erfolgreich zu managen. Das gibt Orientierung und zeigt auf, wo der eigene Verein schon stark ist und wo noch etwas getan werden könnte, damit es richtig gut läuft.

Diese Vereinsmatrix stellt uns Lukas Steiger von Swiss Olympic am 24. Januar 2024 vor. Und ich wünsche mir, dass wir gemeinsam eine rudervereinsspezifische Matrix daraus machen, indem wir unsere wichtigsten Rudervereins-Themen Schritt für Schritt hinzufügen. Auf diese Weise könnte ein digitales „Handbuch zum Management von Rudervereinen“ entstehen mit dem in Zukunft die Übernahme von Ämtern und das Management in unseren Vereinen leichter und motivierender sein wird als bisher.

Wie können Interessierte teilnehmen?

Wir treffen uns online über Zoom. Wer am 29. November 2023 dabei sein will, meldet sich mit seinem Namen und Verein per E-Mail (cornelia.stampnik@rudern.de) an. Anschließend erhalten alle Interessenten den Zoom-Link per Mail.

Die Veranstaltungen werden in Teilen aufgezeichnet, zum Beispiel wenn Vorträge gehalten werden. Diese Vorträge und wichtige Ergebnisse werden auf der neuen DRV-Lernplattform "Attention!“ hinterlegt und sind für alle Interessierten nutzbar.

In jeder „Denkwerkstatt Verein“ haben wir zwei Veranstaltungsteile. Wir beginnen mit einem Impulsvortrag zu einem Schwerpunktthema, das sich aus der Sammlung unserer Auftaktveranstaltung und aus der Vereinsmatrix als wichtig herauskristallisiert hat. Im zweiten Teil jeden Treffens nehmen wir uns Zeit, um akute Themen und Fragen der Teilnehmenden gemeinsam zu bearbeiten - es findet quasi eine kollegiale Beratung statt.

Die Termine der „Denkwerkstatt Verein“?

Folgende Termine der „Denkwerkstatt Verein“ kann man sich gern schon einmal im Kalender notieren.

Mittwoch, 29. November 2023: Auftaktveranstaltung, eine erste Themensammlung

Mittwoch, 24. Januar 2024: Vortrag von Lukas Steiger (Swiss Olympic) zur Vereinsmatrix

Mittwoch, 13. März 2024: Thema noch offen

Mittwoch, 11. September 2024: Thema noch offen

Freitag, 25. Oktober 2024: „Denkwerkstatt Verein“ trifft sich live auf dem Rudertag in Halle/Saale

Was ist das große Ziel der Denkwerkstatt?

Kollektives Lernen als strategischer Erfolgsfaktor für Deutschlands Rudervereine.

Die „Denkwerkstatt Verein“ ist ein Experiment meines Fachressorts. Sie ist zunächst für ein Jahr geplant, sollte sie sich bewähren, wird sie ein festes Format. Ich bin sehr gespannt, ob wir damit ein Format geschaffen haben, das den Rudervereinen nützlich ist. Und ich bin neugierig, wie kooperativ Ruderdeutschland ist. Werden wichtige Informationen geteilt, gelingt gemeinsames Lernen, können wir uns gegenseitig entlasten, indem wir uns gegenseitig beraten? Ich glaube ja, denn wir Ruderinnen und Ruderer stehen für Fairness und Teamsport, warum sollte sich das nicht auch auf das Management unserer Vereine übertragen lassen?

Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen!