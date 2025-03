Einladung zur Zukunftswerkstatt "Frauen im Rudersport" am 19.03.2025

Nach acht erfolgreichen Zukunftswerkstätten lädt der Deutsche Ruderverband alle Ruderinnen zur nächsten digitalen Zukunftswerkstatt ein.

"Ruderausrüstung für Frauen - Don't pink it, and don't shrink it!"

"Fährt, sitzt, passt wie angegossen!" ist für uns Ruderinnen eine Seltenheit. Wie in vielen Teilbereichen der Gesellschaft, wurden Frauen in diversen Sportarten einfach vergessen, denn der Großteil der Ausrüstung ist von Männern für Männer genormt. So häufig auch im Rudern. Erste Versuche, wie einen Damen-Rollsitz oder kleine Handgriffe an Skulls einzuführen, brechen die Normen auf. Doch was wir uns als Ruderinnen wünschen, was wir bräuchten und was umsetzbar in der Entwicklung wäre, wurde bisher kaum hinterfragt.

Wir machten uns auf die Suche, um herauszufinden, was noch geht, wie und warum es geht und warum manchmal nicht. Wir sprachen mit Secumar über Rettungswesten für Frauen, mit der Professorin Katarina Rose vom Institut für Bekleidungstechnologie am TEXOVERSUM Reutlingen, besuchten die Bootswerft Empacher und haben Anja Schäfer aus Berlin, ehemalige Ruder-Olympionikin und Bootsbauerin zu Gast. Von Chancen und Grenzen, eine gut ausgestattete Ruderin zu sein!

Das ist unser Thema am 19.03.2025 ab 19:30 Uhr. Schaltet euch zu, wir freuen uns, wieder mit euch in den Austausch zu gehen!

Anmeldungen bitte direkt an martina.schott@rudern.de