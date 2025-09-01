Engagement und Leidenschaft: Pia Gehrke absolviert ihren Bundesfreiwilligendienst beim DRV

Seit dem 01.09.2025 absolviert Pia Gehrke aus Wennigsen ihren Bundesfreiwilligendienst beim Deutschen Ruderverband.

Ihr Interesse am Rudersport wurde im Rahmen eines Schul-Sportkurses geweckt und hat sich seitdem stetig vertieft. Um diese Begeisterung weiter zu fördern, entschied sie sich für den Bundesfreiwilligendienst im Ruderverband. Dieser bietet ihr einerseits vielfältige Einblicke in die Verwaltungsarbeit, andererseits die Möglichkeit, den praktischen Teil der Fachhochschulreife zu absolvieren.

„Durch den Sportkurs hat sich mein Interesse an dieser Sportart deutlich verstärkt und meine Motivation besteht jetzt darin, beim Deutschen Ruderverband mein Wissen über den Sport zu erweitern und neue Erfahrungen sowie Eindrücke im Austausch mit anderen Menschen zu sammeln.“

Im Rahmen ihres Bundesfreiwilligendienstes beim Deutschen Ruderverband kann sie ihre große Begeisterung für Sport mit wertvollen praktischen Erfahrungen verbinden. Darüber hinaus bietet ihr diese berufliche Erfahrung die Möglichkeit, sich sowohl fachlich als auch persönlich weiterzuentwickeln.

Herzlich Willkommen an Bord!