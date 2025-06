Erfolgreicher Trainingslehrgang Rudern bei Special Olympics in Osnabrück

Vom 13. bis 15. Juni 2025 fand beim Osnabrücker Ruderverein e.V. der Trainingslehrgang Rudern von Special Olympics Deutschland (SOD) statt. Insgesamt 22 Teilnehmende aus zehn Bundesländern kamen nach Osnabrück, um sich intensiv mit dem inklusiven Rudersport auseinanderzusetzen.

Das Angebot richtete sich an Trainerinnen und Trainer, Betreuerinnen und Betreuer sowie interessierte Sportlerinnen und Sportler – mit und ohne Beeinträchtigung –, die sich im Bereich Rudern bei Special Olympics engagieren oder künftig engagieren möchten.

Im Fokus des Lehrgangs standen sowohl theoretische als auch praktische Inhalte:

Einführung in Regel- und Materialkunde

Grundlagen zur Trainingsgestaltung mit Menschen mit Beeinträchtigung

Grundlagen der Leichten Sprache zur barrierearmen Kommunikation

Praktische Übungseinheiten am Steg und auf dem Wasser

Kennenlernen der Strukturen und Ziele von Special Olympics Deutschland (SOD) und dem Deutschen Ruderverband (DRV)

Austausch mit Athlet*innen mit Beeinträchtigung in entspannter Gruppenatmosphäre

Die Inhalte wurden teilweise in Leichter Sprache vermittelt und durch praktische Übungen ergänzt. Es ist unser erklärtes Ziel, künftige Lehrgänge konsequent in Leichter Sprache durchzuführen, um noch mehr Barrierefreiheit zu ermöglichen. Bei diesem ersten Durchlauf ist uns das in Teilen gelungen – ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu echter Teilhabe. Viele Teilnehmende konnten so bereits gezielt ihr Wissen erweitern und neue Perspektiven gewinnen.

Ein besonderes Highlight war die Teilnahme von Marcel Hacker, Olympiateilnehmer und ehemaliger Weltklasse-Ruderer. Er zeigte sich begeistert von der Offenheit und Vielfalt der Gruppe: „Diese durchmischte Gruppenstruktur ist genau das, was der Rudersport braucht – ich fahre mit vielen neuen Ideen und Eindrücken nach Hause. Es war beeindruckend, wie selbstverständlich hier Inklusion gelebt wird.“

Auch Marc Hildebrandt, nationaler Koordinator Rudern bei Special Olympics Deutschland, zog ein positives Fazit: „Die Gruppendynamik sowie der Austausch von Wissen waren essenziell wichtig für diesen ersten Lehrgang. Hier wurde der Grundstein für eine starke inklusive Ruderbewegung gelegt.“

Die Rückmeldungen der Teilnehmenden waren durchweg positiv. Besonders hervorgehoben wurde der direkte und persönliche Austausch zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung – ein gelebtes Beispiel für Inklusion im Sport.

Aufgrund des großen Interesses ist bereits eine Fortsetzung des Lehrgangs für das Jahr 2026 geplant.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr – für noch mehr Miteinander im Rudersport.