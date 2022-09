Erfolgreiches DRJ Coastal Camp in Flensburg

Vom 15. bis zum 19. August 2022 fand in Flensburg das Coastal Camp der Deutschen Ruderjugend statt und konnte zahlreiche Jugendliche vom Spaß am Coastal Rowing überzeugen. Die 21 Teilnehmerinnen und Teilnehmer schlugen ihre Zelt am Ruderklub Flensburg auf und durchliefen ein buntes Programm mit unterschiedlichen Sporteinheiten.

Coastal Rowing ist durch die unterschiedlichen Disziplinen – Langstrecke und Beach Sprint - sehr vielseitig und kann somit sehr abwechslungsreich trainiert werden. Dafür standen vor Ort optimale Bedingungen zur Verfügung. Ein großer Bootspark ermöglichte Rudern in allen Coastal Bootsklassen und auf sämtlichen Streckenlängen.

Der erste Teil der Woche stand ganz im Zeichen der sportlichen Grundlagen. Eine erste Ausfahrt bot für alle die Möglichkeit sich mit den Coastal Booten vertraut zu machen und die Besonderheiten zu erlernen. Darauf folgten schon die ersten Beach Sprint Einheiten, wenn auch der Slalom-Parcour zunächst ausgelassen wurde und eher das Ein- und Aussteigen und die effiziente Wende geübt wurden. Ein weiteres Highlight war der sportliche Ausflug in die Disziplin des Sprints. Mit Hilfe der Laufprofis des LW Weiche Flensburgs konnten die Sportlerinnen und Sportler einen spannenden Einblick in die richtige Lauftechnik gewinnen und wichtige Tipps für den Beach Sprint mitnehmen.

Im zweiten Teil des Camps wurden nun die einzelnen Bestandteile miteinander verknüpft und spielerische Wettkämpfe im Beach Sprint Parcour ausgefahren. Dabei wurden sehr gute Fortschritte erzielt und das Rudern im Coastal Boot immer selbstverständlicher. Eine spontane Wanderfahrt zu den Ochseninseln rundete das Programm ab und sorgte für die nötige Entspannung nach sehr sportintensiven Tagen.

Ein großer Dank gilt der Ruderwerkstatt für die Bereitstellung des Bootsmaterials und dem Ruderklub Flensburg für die Unterstützung und Gastfreundschaft!