Ergo-Marathon 2023 - 1. DRV Indoor-Marathon Championat

Eine Idee wird Realität: Am kommenden Samstag, den 25. Februar 2023, findet der Indoor Ergo-Marathon erstmals als DRV-Championat statt!

Es gibt zwei Teilnahmemöglichkeiten:

Live in Hamburg - als DRV-Championat - am 25.02.2023

oder

Online nach dem Bewertungssystem der RUDEREI im Zeitfenster vom 24.02. - 27.02.2023

In beiden Fällen fahren die Teilnehmer:innen 42,195 Kilometer auf dem Ergometer - natürlich im Rennmodus! Am Samstag geht es in der Hamburger Hafen-City also ums Ganze. 42,195 Kilometer - das heißt circa 4200 Mal an der Kette reißen, 3000 Kalorien verbrennen und über 3 Stunden auf dem Ergo sitzen. Möglich wird das durch die Bereitstellung der Ruderergometergeräte von Concept2, dem offiziellen Partner des DRV.

Vor Ort gibt es 27 Startplätze für die 36 Live-Starter:innen. Es wird in zwei Startblöcke gestartet - um 8:00Uhr und um 13:25Uhr. Die Teilnehmer:innen starten zeitversetzt, nach prognostizierter Zielzeit, sodass möglichst alle Ruder:innen gleichzeitig im Ziel ankommen und somit alle von der tobenden Atmosphäre im historischen Speicherboden beim Endspurt profitieren können. Ehemaliger EUROSPORT-Ruder-Kommentator Sebastian Franke wird die Menge anheizen. Also macht Euch bereit für ein cooles Ergo-Event in der Hamburger Hafen-City - Gänsehautfeeling garantiert!

Parallel kann diese Distanz auch digital von zuhause oder im Ruderverein absolviert werden. Die Anzahl der Onlineteilnehmer:innen ist nicht begrenzt - es haben sich 89 Einzel- und Staffelstarter:innen angemeldet. Die Besonderheit der online Version ist die Möglichkeit mit einer Vereins-2er/4er-Staffel an den Start zu gehen. Bei der 2er-Staffel fahren beide Starter:innen jeweils 21.097 Meter. Die 4er-Staffel teilt sich wie folgt auf: 1. Starter:in fährt 21.097 Meter, 2. 10.000 Meter, 3. 6.000 Meter und Starter:in Nummer 4 fährt 5.000 Meter (in Summe also „nur“ 42097 Meter.). Bewertet wird hier nach dem „Die-RUDEREI-Bewertungs-Prinzip“. Das heißt es zählt die prozentuale Abweichung zur Concept2-Referenzzeit der jeweiligen Klasse - Alter, Geschlecht und Gewicht werden demnach neutralisiert.

Die beiden Formate werden getrennt voneinander bewertet. Die Siegerehrung für die Live-Starter:innen findet am Abend des Wettkampftages vor Ort statt, die Ergebnisse der Online-Starter:innen werden am 01.03.2023 ausgewertet. Allen Teilnehmer:innen wird eine Urkunde per Email zugeschickt.

Freut Euch auf eine spannende Veranstaltung mit unvorstellbaren Herausforderungen für Körper & Geist! Jede:r Sportler:in geht seine Grenzen.

Alle weiteren Infos & Ergebnisse findet Ihr hier.